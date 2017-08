Edward Theuns (Trek-Segaredo) heeft de vierde etappe in de BinckBank Tour gewonnen, na zijn tweede plaats in de rit van woensdag. Onze landgenoot was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton, goed voor zijn allereerste zege in de WorldTour. Een late uitval van Yves Lampaert werd maar in de slothectometers gegrepen.

Het heuvelachtige parcours van 154 kilometer met start en finish in Lanaken bood in theorie kansen voor vluchters. Zo waagden Tony Gallopin, Rüdiger Selig en zowaar ook Greg Van Avermaet en leider Stefan Küng vroege pogingen om weg te raken, maar het peloton hield er een hoog tempo op na, niemand kreeg een vrijgeleide. Pas na het eerste koersuur (aan 49 km/u!) en de eerste tussensprint in Zutendaal (gewonnen door Laurens De Vreese) mochten André Greipel en zijn landgenoot Nils Politt op avontuur, even later gevolgd door de Nederlander Pim Ligthart.

Het trio reed 100 kilometer in de aanval, maar het leidde allemaal tot niets: de sprintersploegen in het peloton bleven érg gretig en achtereenvolgens Bora-Argon, Team Sky, AG2R-La Mondiale en Quick Step knibbelden aan de maximale voorsprong van een kleine drie minuten van de enige vlucht van de dag. Op 30 kilometer van de meet was hun verhaal al uit.

Wie dacht dat dat het peloton het op die manier moeilijk zouden hebben om controle te behouden, was er ook aan voor de moeite: het tempo bleef zo hoog dat de deur achterin het peloton openging. Voornaamste slachtoffers: Jacopo Guarnieri en Frans kampioen Arnaud Démare. vanonder.

Alex Dowsett en Dion Smith poogden er nog een koppeltijdrit van te maken met een aanval op 13 kilometer van de finish. Dowsett pakte nog de laatste tussensprint voor Smith, maar de twee werden op vier kilometer van de eindmeet bij de lurven gevat en zo kon de voorbereiding op de aangekondigde massasprint beginnen. Na een late uitval leek Yves Lampaert dan weer op weg naar de zege, maar de Belgische kampioen tijdrijden werd in de slothectometers overspoeld door het sprintende restant van het peloton.

So close!



Agony for @yveslampaert as Edward Theuns takes Stage 4 victory #BinckBankTour pic.twitter.com/JfLvMN1leT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 10 augustus 2017

Daarin werd Edward Theuns - gisteren nog tweede - perfect naar de zege gepiloteerd, voor De Sloveen Marko Kump en Tim Merlier. Voor de 26-jarige Oost-Vlaming betekent het zijn allereerste zege in de WorldTour, zijn eerste dit jaar en de zesde profzege uit zijn carrière. Woensdag kwam hij daar al dicht bij, maar werd hij in Ardooie tweede, na Sagan. Gedoodverfd favoriet Peter Sagan kwam niet verder dan een vierde plaats, de Slovaak greep dus naast zijn honderdste profzege. De Nederlander Dylan Groenewegen maakte de top vijf compleet.

De 23-jarige Zwitser Stefan Küng (BMC) behield de groene leiderstrui. Hij heeft vier seconden voor op de Pool Maciej Bodnar en vijf op de Nederlander Tom Dumoulin en Sagan. Vrijdag werken de renners 167,3 kilometer af in Nederlands Limburg. Start en aankomst liggen in Sittard-Geleen. Met de Sibbergrubbe, de Cauberg en de Lange Raarberg zijn enkele hellingen van de Amstel Gold Race in het parkoers opgenomen.

"Dit is een fantastische dag"

"Met deze schitterende zege sluit ik een zware periode af", reageerde een dolgelukkige en geëmotioneerde Theuns. "Woensdag in Ardooie werd ik tweede. Ik ging voor beter en dat is me gelukt. Ik ben echt opgelucht nu. Na mijn zware val in de Tour de France van vorig jaar heb ik een lange weg achter de rug. Een moeilijke periode met revalideren en afzien. Gelukkig kreeg ik steeds het vertrouwen van mijn vriendin Lien Crapoen, familie en ploegleiding."

"Het voorjaar was niet slecht. Daarna onderging ik een operatie om enkele bouten in mijn rug te laten verwijderen. Sindsdien ging de conditie in stijgende lijn. Tijdens de recente Tour de France werkte ik een hoogtestage af en daar pluk ik nu de vruchten van."

"Yves Lampaert ging in volle finale nog weg. Spijtig voor hem werd hij net voor de eindmeet geremonteerd. Ikzelf was de laatste kilometer echter alleen maar bezig met mijn eigen sprint. Boy van Poppel en Jasper Stuyven trokken die aan voor mij en ik kon op het perfecte moment aangaan. Deze lichthellende strook was voor mij de ideale aankomstzone. Dit is een fantastische dag."

Leider Küng: "Wilden geen rode loper uitrollen voor Sagan"

De troepen van BMC hielden zich vandaag op de tweede rij. "We wilden geen rode loper uitrollen voor Sagan door heel de koers op kop te rijden", verklaarde sportdirecteur Valerio Piva. "Moest Sagan zijn honderdste zege boeken, dan was het aan zijn ploeg om het werk te doen. Doordat Sagan geen bonificatieseconden pakte, blijft alles bij het oude en is onze Stefan Küng nog steeds de leider."

Küng start vrijdag met vier seconden voorsprong op Maciej Bodnar, vijf seconden op Tom Dumoulin en Sagan en acht seconden op Sören Kragh Andersen aan de op twee na laatste etappe. "Vanaf vrijdag krijgen we drie lastige ritten voorgeschoteld, maar misschien liggen die etappes me wel beter dan de sprintersritten", stelde Küng. "We hadden ons met de ploeg voorgenomen om niet te werken. In de rit naar Ardooie deden we dat wel en zo kon Sagan teren op onze arbeid. Voor mij kwam het erop aan me steeds in de eerste gelederen van het peloton te nestelen zonder al te veel energie te moeten verbruiken. In Sittard-Geleen wacht ons een eerste lastige afspraak. Ik ken het daar wel een beetje en koerste al veel in die contreien. Ik won ooit de Volta Limburg Classic dus eigenlijk heb ik wel goede herinneringen aan de streek waar we vrijdag toertjes draaien."

Benjamin Declercq geeft op met pijn aan de knie

Na amper 15 kilometer kneep Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) de remmen al dicht. "Benjamin sukkelt met problemen aan de knie sinds zijn val in de Ronde van Luxemburg", verduidelijkte Walter Planckaert. "Hij krijgt nu rust voorgeschreven en maandag gaat hij een scan laten nemen."

Declercqs ploegmaat Piet Allegaert is inmiddels nog altijd leider in het strijdlustklassement. "We gaan er alles aan doen om die groen-zwarte trui te behouden, maar gemakkelijk zal het niet worden", weet Planckaert. "Er komen nog drie lastige ritten, eigenlijk de lastigste." Allegaert heeft tien punten voor op de Nederlander Elmar Reinders. Laurens De Vreese volgt als derde op 22 punten."