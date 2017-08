Axel Witsel geeft met Tianjin Quanjian zege uit handen

Tianjin Quanjian heeft donderdag op de 21e speeldag van de Chinese Super League in eigen huis 2-2 gelijkgespeeld tegen Beijing Guoan. Tianjin stond halfweg 2-0 voor, maar slikte in de tweede helft nog twee tegendoelpunten.

Zheng Dalun (18.) en Alexandre Pato (34., op penalty) zorgden voor de 2-0 ruststand. Maar via treffers van Zhang Xizhe (50.) en Yu Yang (56.) vroeg in de tweede helft sleepte Beijing Guoan alsnog een punt uit de brand. Axel Witsel stond bij Tianjin negentig minuten tussen de lijnen. In de stand staat Tianjin (37 punten) op de derde plaats, met tien punten minder dan leider Guangzhou Evergrande.