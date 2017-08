Hacken van Keniaanse verkiezingen mislukt

Pogingen van hackers om de systemen van de Keniaanse kiescommissie binnen te dringen, waren onsuccesvol. Dat kondigde de voorzitter van de kiescommissie, Wafula Chebukati, donderdag aan. Daarmee worden de aantijgingen van de uitdager bij de presidentsverkiezingen van dinsdag, Raila Odinga, slechts deels bevestigd.

Tijdens een persconferentie woensdag had Odinga massale fraude, mogelijk gemaakt door een hacking, aangeklaagd, in het voordeel van zijn tegenstander en zittend president Uhuru Kenyatta. ‘De voorlopige berichten tonen aan dat de hacking gebeurde, maar niet lukte’, aldus Chebukati aan journalisten, zonder verdere uitleg te geven.

Nog volgens Chebukati moeten de definitieve resultaten ‘niet voor vrijdag’ verwacht worden. ‘We roepen alle partijen op om intussen zelfbeheersing te blijven tonen, in het bijzonder op dit kritieke moment’, aldus Chebukati in een statement op de IEBC-Facebookpagina. ‘We vragen alle leiders op geen verklaringen af te leggen die spanning onder de bevolking kunnen veroorzaken.’

Odinga verwierp woensdag de voorlopige resultaten. Kenyatta heeft met goed 54 procent van de stemmen al een ruime voorsprong op Odinga, die goed 45 procent binnenhaalt.

Ook de buitenlandse waarnemersmissies zagen geen tekenen van ‘gecentraliseerde manipulatie’.

Onder meer de beschuldigingen van Odinga leidden woensdag tot protesten in enkele steden. Daarbij vielen in hoofdstad Nairobi in twee verschillende sloppenwijken vier doden.