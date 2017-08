Huiszoekingen uitgevoerd in kader van eiercrisis

De federale politie is donderdagochtend binnengevallen op acht adressen in de Kempen en in Oost-Vlaanderen. Dat gebeurde in het kader van de fipronil-crisis. Ook In Nederland zijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om een gezamenlijke actie van beide landen.

Zo zou er in de Kempen zeker een huiszoeking zijn geweest in Wuustwezel. Het Antwerpse parket zal later vandaag meer uitleg geven over de actie.

Volgens Het Laatste Nieuws worden vooral desinfecteerbedrijven die het ontsmettingsmiddel fipronil gebruikten geviseerd. Maar er zou ook een inval bij een veearts zijn gebeurd.

Ook bij onze noorderburen zijn een aantal invallen aan de gang. Dat is ondertussen bevestigd door het Nederlandse parket. Waar de huiszoekingen gebeurd zijn, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie zegt wel dat de actie afgestemd is met België.