Toeristen die woensdag het Witte Huis gingen bezoeken, keken even verbaasd op. In het midden van hun zicht op de woning van de Amerikaanse president Trump stond een gigantische opblaasbare kip. En dat met de typerende blonde lokken van de president. De man achter de stunt moest vier maanden plannen en onderhandelen voor hij zijn persoonlijke mening over Trump de wereld kon insturen.