In de Braamstraat aan het gemeentepark van Schoten is een 29-jarige man donderdagochtend beschoten. Het slachtoffer was zijn hond aan het uitlaten toen hij onder vuur werd genomen. Buren hebben vier schoten gehoord. Het parket gaat uit van meerdere schutters.

De politie hield een speractie in de buurt maar kon voorlopig nog geen verdachten oppakken. Er werd ook een helikopter ingezet bij de zoekactie. Het slachtoffer, die ook in de Braamstraat woont, werd naar het ziekenhuis gebracht.

‘Deze ochtend omstreeks 8 uur werd een 29-jarige man beschoten terwijl hij aan het wandelen was met zijn hond’, meldt het parket. ‘Hij werd geraakt in het been, maar er is nog geen zicht op de ernst van zijn verwondingen. Vermoedelijk waren er meerdere schutters. De politie zet momenteel alles in het werk om de daders op te sporen en de juiste omstandigheden van de feiten te achterhalen.’

De gespecialiseerde diensten van de federale gerechtelijke politie, evenals het labo zijn ter plaatse gekomen. ‘De feiten worden voorlopig als poging tot moord gekwalificeerd’, aldus parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.