Al-Attiyah en Overdrive gaan voor zege op HunGarian Baja rally, Colsoul mikt op podium

Van vrijdag tot en met zondag wordt is het Hongaarse Veszprém de HunGarian Baja rally georganiseerd, de achtste van in totaal elf wedstrijden die meetellen voor het WK Cross Country. De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft in de WK-tussenstand een ruime voorsprong op eerste achtervolger Jakub Przygonski (MINI), bijgestaan door zijn Belgische corijder Tom Colsoul. Bij winst in Hongarije kan een tweede opeenvolgende wereldtitel Al-Attiyah nauwelijks nog ontsnappen.

Al-Attiyah en het Belgische Overdrive Racing van Jean-Marc Fortin domineren ook dit jaar het kampioenschap. De Qatarees won eerder dit jaar de Baja van Dubai, de rally’s van Qatar en Kazakhstan en de Baja van Spanje. Ook in Hongarije is Al-Attiyah de uitgesproken favoriet voor de eindzege. “Dit is een belangrijke wedstrijd. Als Nasser deze wedstrijd wint, kan een nieuwe wereldtitel hem eigenlijk niet meer ontsnappen”, aldus Jean-Marc Fortin die met de Pool Domzala Aron (Toyota) nog een tweede wagen in koers heeft.

Concurrentie van Al-Attiyah verwachten van de MINI’s van Hirvonen en Przygonski. Die laatste krijgt opnieuw Tom Colsoul als navigator aan zijn zijde.

“Ik kijk ernaar uit om opnieuw met Jakub samen te werken”, zegt Tom Colsoul. “De vorige wedstrijd heb ik aan mij voorbij moeten laten gaan nadat het team mij onverwacht naar de Silk Way rally stuurde om de geblesseerde Gottschalk te vervangen. In de tussenstand van het WK staan we nog altijd tweede. Na onze zege in Italië willen we natuurlijk bevestigen maar met Hirvonen en Al-Attiyah aan de start wordt dat niet eenvoudig. Maar je weet maar nooit. Als het zaterdag, zoals voorspeld, echt gaat regenen dan ligt het parcours er in de Hongaarse bossen gladder bij dan de schaatsbaan in Haasrode. Laat het ons dag per dag bekijken.”

Vrijdagavond wordt er een korte klassementsrit van 11,41 km afgewerkt waarna de deelnemers op zaterdag twee klassementsritten van 136,6 km voor de wielen geschoven krijgen. Op zondag zijn er nog twee ritten van 10,.2 km. De Baja van Hongarije eindigt zondagnamiddag.