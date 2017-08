WIELERTRANSFERS. Ian Boswell ruilt Sky voor Katusha, Formolo naar Bora

Ian Boswell draagt de volgende twee jaar het shirt van Katusha Alpecin. Dat maakte de Zwitserse WorldTourformatie donderdag bekend. Boswell (26) komt over van Team Sky, waar hij bezig is aan zijn vijfde seizoen. De Italiaan Davide Formolo tekende een contract voor twee jaar bij Bora-Hansgrohe, terwijl Astana de rangen versterkte met de Italiaan Davide Villella.

De allrounder, dit voorjaar vijfde in de Ronde van Californië, wordt de eerste Amerikaan in dienst van Katusha. “Ian heeft in Californië laten zien dat hij klaar is om een rol als kopman op te nemen. We hebben van hem het beste nog niet gezien”, zegt teammanager José Azevedo.

“Na vijf jaar in dezelfde ploeg is dit een belangrijke stap in mijn ontwikkeling”, vult Boswell aan. “Ik hoop mijn team ervaring bij te brengen en kijk ernaar uit samen te rijden met sterke mannen als Ilnur Zakarin en Simon Spilak.”

Davide Formolo naar Bora-Hansgrohe

De Italiaanse wielrenner Davide Formolo tekende een contract voor twee jaar bij Bora-Hansgrohe, zo maakte het team van Peter Sagan bekend. Formolo, 24, wordt door zijn nieuwe ploeg “een potentiële winnaar van een grote ronde” genoemd. “Hij is een heel groot talent en wordt in Italië gezien als de potentiële opvolger van Ivan Basso”, zegt teammanager Ralph Denk.

“Hij krijgt bij ons een belangrijke rol in de grote rondes maar we denken dat hij ook in de Ardense klassiekers potentieel heeft.”Formolo komt over van Cannondale-Drapac. Hij werd dit voorjaar tiende in de Ronde van Italië. Eind 2016 debuteerde hij in de Vuelta met een negende plaats. Aan de Tour nam de Italiaan nog niet deel.

Bora-Hansgrohe, de ploeg van wereldkampioen Peter Sagan, kondigde tegelijk ook contractverlengingen aan voor de Ier Sam Bennett en de Duitsers Christoph Pfingsten, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig.

Astana versterkt rangen met Davide Villella

De Italiaanse renner Davide Villella heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij het Kazachse WorldTourteam Astana. Dat is donderdag bekendgemaakt. De 26-jarige Villella werkt momenteel zijn vierde seizoen bij Cannondale-Drapac af. Vorig jaar won hij de Japan Cup en werd hij vijfde in de Ronde van Lombardije. In de Ronde van Baskenland ging hij in 2014 met de bergtrui naar huis.

“Davide is een jonge renner met heel wat potentieel voor de klassiekers. Dat heeft hij vorig jaar bewezen in Lombardije”, zegt Astanamanager Alexandr Vinokourov. “Bij Astana zal Villella zijn kansen krijgen in eendagskoersen en rittenwedstrijden.”