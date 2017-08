Anthony Vanden Borre stopt weer met profvoetbal

Anthony Vanden Borre ontbrak op de eerste training van het Congolese TP Mazembe, waar hij zich nooit aanvaard voelde.

Eigenlijk kondigde Anthony Vanden Borre (29) in januari al zijn pensioen aan, maar toen bood TP Mazembe onverwacht nog een laatste uitdaging. Voetballen in Congo, het land van zijn roots en van zijn overleden mama, was een droom. Het werd helaas een nachtmerrie en VdB droeg maar twee keer het shirt van TP.

Op de website van Mazembe staat de Belg nochtans nog altijd bij de kernspelers, maar op de nieuwe ploegfoto en bij de hervatting van de trainingen in Lumbumbashi maandag was Vanden Borre nergens te bekennen. Zijn pensioen is nog niet officieel, maar zijn entourage twijfelt niet meer: Vanden Borre is gestopt.

De rechtsback genoot de voorbije maanden van het leven in België, torst enkele kilo’s te veel en kan het niet meer opbrengen om te trainen als een prof. Dit tot ergernis van de mensen die grote inspanningen deden om zijn transfer naar TP Mazembe te realiseren. Maar ze kunnen VdB niets maken, want in Congo tekende hij slechts maandcontracten.

Voor de ex-speler van Anderlecht was zijn avontuur in Congo één grote ontgoocheling. Ja, hij werd er nog verwelkomd door duizenden fans, maar in plaats van zich er thuis te voelen, zagen zijn ploegmaats hem als een indringer. De kleedkamer werd geregeerd door oude Afrikaanse sterren en die lieten duidelijk blijken dat ze geen Europeanen accepteerden. Vanden Borre verloor zijn motivatie en besefte opnieuw waarom hij genoeg had van het voetbalwereldje. Na dertien jaar wilde hij een “echt” leven met zijn familie en vrienden.

Voor het plezier

Wat dat inhoudt, daar is Vanden Borre nog niet helemaal uit. Hij heeft geen haast, want omdat hij investeerde in vastgoed en in een kinderopvang, komt hij financieel wel rond. Het is zelfs niet uitgesloten dat we VdB ooit nog op een voetbalveld zullen zien. Het gehaaide profvoetbal is hij dan wel kotsbeu, zijn liefde voor het spelletje is niet verdwenen. Het is dus mogelijk dat Anthony binnenkort opduikt bij een amateurclub puur voor het plezier.