Canadees leger bouwt tentenkamp voor asielzoekers uit VS

Ongeveer 100 Canadese soldaten zijn woensdag gestart met de bouw van een tentenkamp aan de Amerikaanse grens. Zo probeert Canada om het groeiend aantal asielzoekers uit de Verenigde Staten op te vangen.

Het tentenkamp is een tijdelijke maatregel en komt in Saint-Bernard-de-Lacolle, op zo’n 60 kilometer van Montreal. Er kunnen ongeveer 500 mensen terecht. ‘De tijdelijke faciliteit komt er om te anticiperen op een grote instroom van asielzoekers uit de VS’, aldus Stephane Malepart, woordvoerder van het Canada Border Services Agency (CBSA).

Grens illegaal oversteken

Wie vanuit de VS de grens met Canada legaal oversteekt, maakt geen kans op asiel, want de VS worden beschouwd als een veilig land. Maar dat is anders voor mensen die de grens illegaal oversteken. Dan geldt immers de Vluchtelingenconventie en moet hun asielaanvraag worden behandeld.

Intussen hebben al duizenden de grens met Canada overgestoken. In de buurt van Saint-Bernard-de-Lacolle kan dat op een illegale manier: hun aantal is er de jongste weken verviervoudigd, tot zo’n 200 per dag.

Foto: AP

Dat zorgt voor opvangproblemen. In Montreal bijvoorbeeld moest vorige week het olympische stadion worden opengesteld om asielzoekers op te vangen. En de stad gaat nu ook het Royal Victoria Hospital inrichten als opvang.

Trump

Veel van de Amerikaanse asielzoekers in de VS zijn Haïtianen, die al jaren in de Verenigde Staten leven maar door het strengere bewind van Trump bedreigd zijn met deportatie. Maar ook in Canada is het onzeker of ze zullen kunnen blijven, want ook daar is de tijdelijke verblijfsstatus na de aardbeving van 2010 in Haïti intussen opgeheven. En om in aanmerking te komen als erkende vluchteling, moet men voldoen aan de voorwaarden van de Conventie van Genève.