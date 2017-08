President Trump waarschuwt Noord-Korea dat het zich de toorn van de VS op de hals haalt door de Amerikanen te bedreigen met kernraketten. Kim Jong-un dreigt ermee het Amerikaanse eiland Guam aan te vallen. Blufpoker of bittere ernst?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson stelde zijn landgenoten gisteren op hun gemak: ze kunnen rustig slapen en moeten geen aandacht besteden aan de retoriek van de laatste dagen. Dat president Trump zegde dat hij Noord-Korea met ‘vuur en razernij zou bestrijden op een manier die de wereld nog nooit had gezien’, moesten ze maar met een korrel zout nemen. Tillerson verklaarde dat de president als opperbevelhebber van de troepen het nodig vond om een sterk signaal aan Noord-Korea te geven. De tweetbedenking van Trump dat hij hoopte dat hij het gemoderniseerde kernarsenaal niet zou moeten inzetten, was een ander sterk signaal van de opperbevelhebber.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had immers ook al zijn spierballen laten rollen: als het moest, zou hij zijn raketten van middellange afstand richten op het kleine eiland Guam, waar een belangrijke Amerikaanse militaire basis gevestigd is.

Aanval niet voor morgen

Het lijkt blufpoker die toch best ernstig wordt genomen. Amerika beschikt over kernwapens, en sinds kort denken specialisten dat ook Noord-Korea een kernwapenarsenaal heeft. De raketten voor middellange afstand van Kim Jong-un zijn operationeel, die voor de lange afstand zullen misschien al in 2018 bruikbaar zijn. Het Amerikaanse Defence Intelligence Agency vermoedt dat die raketten in staat zullen zijn een kleine kernkop te vervoeren en steden als het Amerikaanse Los Angeles of het Noorse Bergen te bereiken. Waarschijnlijk heeft Kim Jong-un toch serieuze troeven in handen.

De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur, Herbert McMaster, zei op de zender MSNBC dat hij de president heeft gebriefd over de opties die de VS heeft om de Noord-Koreaanse dreiging uit te schakelen. Tegelijk lijkt weinig er op te wijzen dat de VS echt van plan zijn om aan te vallen. De Amerikanen die in de regio zijn, bijvoorbeeld, worden niet geëvacueerd. In Zuid-Korea verblijven 35.000 Amerikaanse militairen, die door Noord-Korea allicht als eersten zullen worden geviseerd, mochten de VS een aanval op Pyongyang uitvoeren.

Aan tafel

Specialisten die Noord-Korea volgen, noemen Kim Jong-un geen ‘labiele’ leider, maar een ‘intelligente, harde man die risico’s neemt’. Hij vertelt aan het thuisfront dat de kernwapens nodig zijn om te beletten dat de Verenigde Staten het land zullen binnenvallen. Hij toont aan de VS, met de recente tests met langeafstandsraketten, dat hij – als hij dat wil – dodelijk kan toeslaan. ‘Noord-Korea wil erkend worden als kernmacht’, mailt professor Remco Breuker vanuit Seoel. ‘Als het met een nucleair aanvalswapen de VS kan bereiken, dan zullen de Amerikanen wel twee keer nadenken vooraleer ze zich met een mogelijk conflict tussen de twee Korea’s inlaten.’

Is dat de reden waarom Tillerson maandag een olijftak aan Noord-Korea aanbood toen hij zei dat de VS willen praten ‘als de omstandigheden gunstig zijn’.

De formele gesprekken met Noord-Korea liggen sinds 2009 stil en Kim Jong-un wil graag weer praten, schrijft Noord-Koreaspecialist Joshua Stanton in Foreign Affairs. Als de VS bereid zouden zijn om opnieuw te onderhandelen, dan krijgt het regime weer legitimiteit, verstomt de kritiek op de mensenrechtenschendingen, worden de sancties teruggeschroefd... kortom, dan is Noord-Korea niet langer de paria die in afzondering moet worden gezet.