Kom op tegen Kanker waarschuwt voor nieuwe soort sigaretten

Onlangs introduceerde tabaksproducent Philip Morris in verschillende Europese landen de ‘IQOS’, een elektrisch apparaatje waarin tabak wordt opgewarmd, in plaats van verbrand.

Volgens de tabaksgigant komen daardoor minder schadelijke stoffen vrij. Maar het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez) en verschillende verenigingen die zich inzetten tegen kanker en tuberculose, waarschuwen voor deze nieuwe manier van roken. ‘De introductie van deze ‘heatsticks’ is een commerciële strategie van de tabaksproducent om meer winst te maken, zijn imago te verbeteren en de tabakswetgeving te omzeilen’, schrijven ze in een brief aan minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Volgens Vigez komt er bij het gebruik van dit product snel nicotine vrij, waardoor het net als sigaretten zeer verslavend is. Een IQOS-sigaret is na vijf minuten opgerookt, waardoor weer de drang ontstaat om een volgende op te roken. ‘Dit in tegenstelling tot de e-sigaretten die wel degelijk een vervanging van een sigaret kunnen zijn.’

De IQOS is voorlopig nog niet in België verkrijgbaar, maar daar komt volgens Vigez binnenkort verandering in. ‘We willen de bevolking al preventief waarschuwen’, klinkt het.