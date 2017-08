Google verdwaalt in Gent

Vier maanden nadat Gent een nieuw circulatieplan kreeg, blijkt Google Maps nog altijd niet volledig aangepast.

Een gezinswagen met Nederlands kenteken rijdt de Gentse binnenstad binnen, aarzelt even waar de voetgangerszone begint, negeert de borden en rijdt dan slinks achter de tram aan, tussen horden winkel- en wandelaars. Elders maakt een auto op de Gentse binnenring rechtsomkeert aan een stoplicht waar dat duidelijk niet mag. Beide overtredingen gebeuren op aanraden van Google Maps dat, vier maanden nadat in Gent rijrichtingen werden veranderd en vertrouwde routes doorgeknipt, nog altijd niet mee is.

Gent heeft in februari al digitale kaarten doorgestuurd naar alle aanbieders van navigatiesystemen. De meeste waren al kort na de invoering in april volledig aangepast. Omdat een app op je telefoon op elk moment bijgewerkt kan worden, zou je verwachten dat Google Maps sneller op veranderingen inspeelt dan ingebouwde gps’en en papieren kaarten. Waze, een systeem dat ook eigendom is van Google, wist de weg al na één dag. Het is dan ook een mysterie waarom Google Maps vandaag nog altijd niet weet hoe je in Gent van pakweg de Geldmunt naar de Lievekaai rijdt.

Ontluisterend

Filip Watteeuw (Groen), de Gentse schepen van Mobiliteit, erkent dat hij in principe niets aan Google te zeggen heeft, maar wijst op de verantwoordelijkheid van het bedrijf. ‘De mensen zijn bewust afhankelijk gemaakt van navigatiesystemen. Dan is het ontluisterend als zo’n systeem niet blijkt te werken. Als er een ongeval gebeurt dat te maken heeft met het gebruikte navigatiesysteem, ben ik benieuwd wat een rechter daarvan vindt. Ik voel mij daar zeer ongemakkelijk over.’

Dat het niet gemakkelijk is om een navigatiesysteem up-to-date te houden, weten ze ook in Antwerpen, waar zelfs de eigen ‘Slim naar Antwerpen-app’ in zijn begindagen foute routes suggereerde. De Antwerpse schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA), geeft toe dat je aan externe diensten, zoals Google, weinig te zeggen hebt. ‘Je kan het bijvoorbeeld jammer vinden dat sommige hun gebruikers niet waarschuwen waar de Antwerpse lage-emissiezone begint, maar het blijft hún beslissing.’

Kennis heeft niet de indruk dat Antwerpen met Google grotere communicatieproblemen heeft dan met andere aanbieders van navigatiesystemen. Eenzelfde verhaal klinkt bij de Brusselse schepen van Mobiliteit, Els Ampe (Open VLD). De recente wijzigingen in Gent waren complexer en drastischer dan die in Antwerpen of Brussel, maar het blijft vreemd dat juist een gigant als Google het daar moeilijk mee heeft.

Ook de Vlaamse communicatiemanager van Google, Michiel Sallaets, heeft daar geen verklaring voor: ‘We bekijken de problemen en trachten ze zo snel mogelijk op te lossen.’