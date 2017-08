Nederlands Voedselagentschap: ‘In november 2016 werd fipronil in stallen gevonden, niet in eieren’

Het hoofd van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) zegt dat men in november 2016 wel weet had van fipronil in Nederlandse stallen, maar niet in Nederlandse eieren. Eerder had Belgisch minister van landbouw Denis Ducarme (MR) bekendgemaakt dat de NVWA al sinds november 2016 weet had van de fipronilbesmetting.

Uit twee nota’s van de NVWA die het Belgisch Federaal Voedselagentschap (FAVV) ‘per toeval’ in handen kreeg, zou gebleken zijn dat de Nederlanders al in november 2016 sporen van fipronil hadden gevonden in Nederlandse eieren. Ze gaven daar toen niets over door aan ons land, meldde minister Ducarme vanmiddag in de speciale Kamercommissie.

De NVWA ontkent nu dat ze al in november zouden hebben geweten van met fipronil besmette eieren. Wel kwam er toen een melding binnen, dat het gebruikt was bij het schoonmaken van stallen. Maar er was geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het in de eieren terecht zou kunnen komen.

‘We hebben toen vastgesteld dat er geen enkel gevaar was voor de volksgezondheid. Er was geen aanwijzing dat er fipronil in eieren zat’, aldus inspecteur-generaal Rob van Lint voor de camera van RTL Nieuws.