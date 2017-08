Tweede massasprint in de BinckBank Tour, tweede ritzege voor Peter Sagan

Peter Sagan takes the win in Ardooie #BinckBankTour pic.twitter.com/ZhVMvgSXst

Peter Sagan heeft op overtuigende wijze zijn tweede ritzege in de BinckBank Tour geboekt. De Slovaakse wereldkampioen sprintte in de derde etappe van de Belgisch-Nederlandse wielerronde makkelijk naar de overwinning. Edward Theuns werd tweede. Sagan won ook al de eerste rit. De Zwitser Stefan Küng blijft leider.

De derde etappe van de BinckBank Tour was de eerste op Belgische bodem. Met start aan de kust in Blankenberge en finish in het West-Vlaamse Ardooie. 185 vlakke kilometers dus. Een lus langs Jabbeke, Gistel, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde en Koolskamp bracht het peloton opnieuw naar Ardooie, war nog eens twee ronden van elk 15,4 kilometer verreden moesten worden.

Eeuwige aanvaller Frederik Backaert was de aanstoker van de vroege vlucht. De koperen kogel van Wanty-Groupe Gobert kreeg twee Belgen mee: Sander Cordeel (Veranda’s Willems - Crelan) en Piet Allegaert (Sport Vlaanderen - Baloise). Ook de Sloveen Kristijan Koren (Canondale) en de Nederlander Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) trokken mee op pad. Allegaert had in de eerste etappe al de leiding veroverd in het Primus strijdlustklassement en zou ook tussen Blankenberge en Ardooie het maximum van de punten sprokkelen voor de zwart-groene trui. Frederik Backaert nam de 9 bonusseconden in de gouden kilometer voor zijn rekening.

De sprintersploegen controleerden makkelijk. Bij het buitenrijden van Gistel zorgde Jens Keukeleire even voor nervositeit door het peloton in waaiers te trekken, maar een vervolg kreeg die actie niet. Een logische massasprint in Ardooie was de uitkomst.

Jempy Drucker probeerde nog te profiteren van de chaos na een valpartij van Sep Vanmarcke en Wout Van Aert, maar werd op honderd meter van de streep voorbijgesprint door een ontketende Peter Sagan. Eens de wereldkampioen op volle sprintsnelheid was, kon niemand hem nog bijhouden. Edward Theuns finishte op een halve fietslengte als tweede. Topsprinters Kittel, Greipel en Démare waren in geen velden of wegen te bespeuren. Voor Sagan is het na de eerste etappe al zijn tweede ritzege in deze BinckBank Tour. De 99e profzege uit zijn carrière. Stefan Küng, die gisteren de tijdrit won, blijft leider. Sagan nadert door de bonificatieseconden wel tot op vijf seconden van de Zwitser.

Foto: BELGA

“Het was zoals in een Vlaamse klassieker vandaag”, reageerde Sagan achteraf. “Het was een nerveuze dag: regen, sprinttreintjes, voortdurend elkaar inhalen... Het was gevaarlijk. Maar mijn Bora-Hansgrohe ploegmakkers hebben uitstekend gewerkt. Ik ben gelukkig.” Op de opmerking dat hij morgen zijn honderdste profzege kan boeken, haalde de wereldkampioen de schouders op. “We zullen wel zien.”

Morgen Start en aankomst in Lanaken

Donderdag maakt het peloton de onlogische verhuis van West-Vlaanderen naar Limburg. De start en finish liggen in Lanaken. Het is een rit met een glooiend profiel. Sterke sprinters overleven, maar klassementsrenners blijven beter bij de les.

Rituitslag

1 Peter Sagan (BORA - hansgrohe) 4:14:02

2 Edward Theuns (Trek - Segafredo)

3 Rudy Barbier (AG2R La Mondiale)

4 Dylan Groenewegen (Team LottoNL - Jumbo)

5 Loïc Vliegen (BMC Racing Team)

6 Magnus Cort (Orica - Scott)

7 Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen - Baloise)

8 Simone Consonni (UAE Team Emirates)

9 Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen - Baloise)

10 Phil Bauhaus (Team Sunweb)

Top-drie klassement

1. Stefan Küng (BMC)

2. Maciej Bodnar (Bohra-Hansgrohe) +4”

3. Peter Sagan (Bohra-Hansgrohe) +5”