Eindelijk hulp voor man met clusterhoofdpijn die ‘moest kiezen tussen verhuizen en euthanasie’

Het einde van de ellenlange lijdensweg van Peter Ketelslegers lijkt eindelijk in zicht. De Diepenbekenaar die al jaren lijdt aan clusterhoofdpijn kan dan toch verhuizen naar een warmer klimaat. Eerder deze week reageerde hij al erg openlijk over zijn situatie: ‘het is of verhuizen of euthanasie.’

De situatie van Ketelslegers werd stilaan onleefbaar. Naast zijn clusterhoofdpijn heeft hij ook hartproblemen gekregen en functioneert zijn zenuwstelsel niet meer goed. Het was duidelijk: ofwel verhuisde hij naar een warmer klimaat, ofwel koos hij voor euthanasie.

Maar een verhuis was niet zo simpel: aanvankelijk startte zijn zoektocht in Frankrijk, maar daar bleken de huizenprijzen veel te hoog te liggen. Een dokter adviseerde de man daarop in Hongarije rond te kijken, daar liggen de vastgoedprijzen een pak lager. Maar Hongarije ligt ook een stuk verder dan Frankrijk, waardoor de verhuiskosten weer enorm opliepen, iets wat de man eveneens niet kon bekostigen.

‘Normaal dat ik de man help’

Het verhaal greep Mounir Jalam, Turnhoutse zaakvoerder van de Limburgse verhuisfirma DAC, zo aan dat hij besloot zijn goede hart te tonen. Hij contacteerde Peter via Facebook en bood hem een gratis verhuis aan. ‘Ik heb de middelen als zaakvoerder van een verhuisfirma, dan is het maar normaal dat ik de man help. Toen ik het hem aanbood, is Peter meteen beginnen wenen. Veel kon hij niet meer zeggen door de emoties’, aldus Mounir Jalam.

Wellicht zal de verhuis binnenkort gepland worden. ‘Een exacte datum hebben we nog niet afgesproken, ik wacht nog op een seintje van Peter. Ofwel gebruiken we één grote vrachtwagen ofwel twee verhuiswagens. In totaal zullen er vier personen meewerken aan de verhuis om alles te demonteren en dergelijke. Hoeveel de kostprijs bedraagt? Ik schat zo’n 5.600 euro, exclusief BTW.’

Peter Ketelslegers stelde daarop voor om de benzinekosten voor zijn rekening te nemen, ‘maar dat wil ik niet. Als ik iets doe, doe ik het meteen goed. Peter moet helemaal niets betalen. Weet je wat me heel gelukkig zou maken? Als hij in Hongarije zijn plekje vindt en wat gelukkiger wordt. Meer moet dat niet zijn’, besluit de zaakvoerder.