Peter Maes gaat Lokeren opnieuw trainen, Kristinsson ligt al na twee speeldagen buiten

De Jupiler Pro League is nog maar twee speeldagen ver, of er zijn al twee trainers ontslagen. Lokeren heeft woensdag zijn IJslandse trainer Runar Kristinsson ontslagen na tegenvallende resultaten. Peter Maes (53) wordt zijn opvolger. Lokeren haalde 0 op 6 tegen Club Brugge en Kortrijk. De 47-jarige Kristinsson, die op woensdagmorgen nog de training leidde, nam pas in oktober vorig jaar over van Georges Leekens.

“Sporting Lokeren heeft zonet Runar Kristinsson meegedeeld dat de club niet langer beroep wil doen op de IJslander. Voorzitter Lambrecht wenst te benadrukken dat de ex-speler van Sporting Lokeren goed werk heeft verricht tijdens het voorbije seizoen. Vooral dank zij hem kon Lokeren zich handhaven in de hoogste afdeling. De club dankt de trainer voor zijn inzet en hoopt oprecht dat het Runar Kristinsson verder goed gaat in zijn carrière”, zo meldde Lokeren woensdag in een persbericht.

De vervanger van Runar Kristinsson is intussen ook bekend: Peter Maes (53) neemt over. De Limburgse coach was al tussen 2010 en 2015 aan de slag bij de Oost-Vlamingen en won er tweemaal de Beker van België in 2012 en 2014. Daarna hij vertrok naar Racing Genk. Peter Maes wordt donderdag om 17u voorgesteld bij Lokeren. Het ontslag van Kristinsson is het tweede op drie dagen tijd in de Belgische eerste klasse. Maandag al ontsloeg Sint-Truiden zijn Spaanse coach Bartolomé Márquez López.