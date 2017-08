Victoria Beckham kan niet lachen met pizzakorst ‘dunner dan zij’

Een Brits fastfoodrestaurant maakt reclame met een afbeelding van een uitgemergelde Victoria Beckham en beweert dat hun ultradunne pizzakorst nog dunner is dan de modeontwerpster. Beckham onderneemt gerechtelijke stappen.

‘Dit is niet dun’, staat er bij een tekening van een graatmagere Victoria Beckham in bikini, met een lintje waarop ‘Anorexic Fashion Icon’ te lezen staat. ‘Dit is wél dun’, staat dan weer naast een foto van een pizza. ‘Onze nieuwe Victoria Beckham dunne korst is amper twee millimeter dik’, luidt de reclameslogan van Sidhu’s Golden Fish and Chips in het Engelse Wallsend.

Victoria Beckham set to sue chippy that claim their pizza crusts are thinner than her... https://t.co/CkJeNduMEc pic.twitter.com/oHJ4kyTq06 — Report UK (@ReportUK) August 9, 2017

Die reclameboodschap staat op een busje, maar is ook onder de ogen van de enige echte Victoria Beckham gekomen en schoot in het verkeerde keelgat. ‘Het is zeer ongeschikt om zo’n eetstoornis te trivialiseren en lasterlijk om zo weinig respectvol om te gaan met iemands reputatie. Helaas is dit nu een juridische zaak’, zegt een woordvoerster van de ontwerpster in een mededeling.

Intussen is er ook een klacht binnengekomen SEED, de Britse organisatie die zich inzet voor mensen die vechten tegen eetstoornissen. Ook de manager van de snackbar, Soni Sidhu, heeft op de commotie gereageerd.

‘Het was nooit onze bedoeling om iemand te beledigen met deze advertentie, die al drie jaar op de achterruit van onze bestelwagens kleeft. Onze klanten zien de reclame in haar context. Als manager en namens alle medewerkers en eigenaars van de zaak, wil ik benadrukken dat we beseffen hoe ernstig eetstoornissen zijn en nooit de ernst ervan zouden banaliseren.’

De afbeelding zou intussen ook al werden weggehaald.