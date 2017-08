Marvin Ogunjimi op proef bij MVV

Voormalig Rode Duivel Marvin Ogunjimi is momenteel op proef bij de Nederlandse tweedeklasser MVV, zo maakte de club uit Maastricht woensdag bekend.

De 29-jarige spits was nochtans nog maar sinds medio juni aan de slag bij het Kazachse Okzhetpes FK, na een zwerftocht doorheen Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand en Albanië, en had er nog een contract tot medio 2018.

Marvin Ogunjimi is een jeugdproduct van KV Mechelen, die zijn doorbraak kende bij Racing Genk (2005-2011). Na beslissend te zijn geweest in het behalen van de landstitel (2011) en beker (2009) trok Ogunjimi voor 2,4 miljoen euro naar het Spaanse Real Mallorca. Daar kon de spits echter nooit doorbreken, waarna ook uitleenbeurten aan Standard, Beerschot en OH Leuven weinig soelaas boden.

In de zomer van 2014 startte de zevenvoudige Rode Duivel met zijn tocht doorheen veeleer weinig tot de verbeelding sprekende voetballanden. Na passages in Noorwegen (Strömgodset), Zuid-Korea (Suwon FC) en Thailand (Ratchaburi Mitr Phol) belandde hij in de vorige wintermercato in Albanië bij Skënderbeu. Na slechts vijf optredens in het eerste elftal volgde er reeds een transfer naar Kazachstan.