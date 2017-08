‘Vrouwen blijven na middernacht beter thuis’

In India delen vrouwen massaal foto’s van zichzelf ’s nachts op pad met de hashtag #aintnocinderella, nadat een mannelijke politicus suggereerde dat vrouwen na middernacht beter thuisblijven als ze niet verkracht of vermoord willen worden.

Als het gaat om vrouwenrechten heeft India nog een lange weg te gaan. Een verkrachtingszaak doet er helaas even weinig stof opwaaien als een autodiefstal. De 29-jarige Varnika Kundu deelde op sociale media haar verhaal over hoe twee mannen haar zaterdagnacht achtervolgden in Chandigarh, en prees zich gelukkig dat ze tijdig in haar auto kon stappen en niet verkracht en vermoord werd.

Omdat een van de mannen de zoon zou zijn van een prominent lid van de nationalistische Bharatiya Janata Partij (BJP) van premier Narendra Modi, volgde ook een reactie van Ramveer Bhatti, vice-president van de lokale afdeling van de partij. Maar in plaats van de actie van de mannen te veroordelen, legde de politicus de schuld bij het slachtoffer zelf.

‘Dit meisje zou na middernacht niet op straat moeten lopen’, zei Bhatti over het incident op lokale media. ‘Wat deed ze nog zo laat op pad met de auto? De sfeer is dan niet goed. We moeten onszelf beschermen.’

Maar zijn goedbedoelde raad viel niet in goede aarde: op sociale media laten jonge Indiase vrouwen onder de hashtag #aintnocinderella (een verwijzing naar het sprookje van Assepoester) duidelijk weten dat ze niet van plan zijn om braaf thuis te blijven na middernacht. ‘Als ik na middernacht nog buiten ben, betekent het niet dat ik verkracht, lastiggevallen of achtervolgd mag worden’, klinkt het onder meer.

Kundu zelf ziet in de reactie van BJP een poging om haar de mond te snoeren over de zaak. ‘Ik zou me volgens hen moeten afvragen welke impact deze media-aandacht heeft op mijn imago en mijn leven. Maar wat zouden die mannen met mij gedaan hebben mocht ik niet tijdig in mijn auto kunnen stappen? Wat ik doe en waar ik ga, op gelijk welk moment van de dag, is nog steeds mijn eigen zaak’, besluit de jonge vrouw.

Dear regressive India,

I will do as I please, night or day. Don't ever think you have the right to stop me #AintNoCinderella pic.twitter.com/oHIKgbhoeA — pooja?? (@queenpsays) August 7, 2017

Oops 1.45am and I am out on Delhi Roads, In a short Dress ??stop me if you can !!! #AintNoCinderella pic.twitter.com/P7PWQM487H — San???? (@farooquisana) August 7, 2017