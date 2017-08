Derde reekshoofd Thiem moet meteen inpakken in Montreal

Dominic Thiem (ATP 7) heeft zijn openingswedstrijd op het Masters 1.000 toernooi van Montreal (4.662.300 dollar) niet overleefd. De Oostenrijker, het derde reekshoofd, ging dinsdag onderuit tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 36).

Thiem legde de duimen na een thriller die bijna drie uur duurde. Het werd 6-4, 6-7 (7/9) en 7-5 voor Schwartzman na 2 uur en 54 minuten. De Argentijn redde vier matchballen.

Door zijn status als derde reekshoofd hoefde Thiem in de eerste ronde niet in actie te komen. Het hardcourt van de Canadese Rogers Cup ligt de 23-jarige Oostenrijker duidelijk niet. Het is immers al het vierde jaar op rij dat hij er na zijn eerste wedstrijd moet inpakken.

In de achtste finales neemt Diego Schwartzman het op tegen de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 66). Die schakelde in de tweede ronde de Fransman Benoit Paire (ATP 41) uit.

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) is in afwezigheid van de geblesseerde Andy Murray (ATP 1) het topreekshoofd in Montreal. David Goffin (ATP 13) is als negende geplaatst. Hij kwalificeerde zich dinsdag voor de tweede ronde door de Japanner Yuichi Sugita (ATP 46) te verslaan. Nu wacht de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 56).