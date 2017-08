De man die vanochtend inreed op soldaten in Levallois-Perret, is opgepakt op een autostrade in Noord-Frankrijk. Dat heeft de Franse premier bevestigd. Van de zes soldaten die bij de aanrijding gewond raakten, zijn er drie zwaargewond, maar niemand verkeert in levensgevaar.

Het incident deed zich voor omstreeks kwart na acht vanmorgen aan de Place de Verdun in het centrum van Levallois-Perret, een voorstad van Parijs. Burgemeester Patrick Balkany spreekt van een een 'doelbewuste' aanval, waarbij een voertuig van het merk BMW zich klaargezet had in een steegje aan de legerkazerne daar. Toen de militairen naar buiten kwamen om aan hun patrouille te beginnen, reedt de wagen op hen in. Le Parisien stelt dat de aanvaller met zijn voertuig tegen een militair voertuig zou zijn gereden, dat daarop de militairen heeft geraakt.

De dader reed na de feiten weg, waarop de politie een klopjacht startte. De BMW werd daarop rond 13 uur door interventie-eenheden tegengehouden op de autostrade A16 in Noord-Frankrijk. De politie loste verschillende schoten om de bestuurder te stoppen. Uiteindelijk werd de verdachte opgepakt.

Ondertussen heeft contraterrorismeafdeling een onderzoek geopend, meldt het Parijse parket. Toch waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb dat er nog geen sprake is van de kwalificatie terrorisme.

Drie zwaargewonden

Zes militairen werden naar het ziekenhuis gebracht. 'Drie van hen raakten zwaargewond, maar zijn niet in levensgevaar', meldt minister van Defensie Florence Parly. Zij ging de betrokkenen samen met minister Collomb bezoeken in het ziekenhuis.

Avec Florence Parly, au chevet de nos militaires blessés, lâchement attaqués ce matin à #Levallois.

Solidarité et soutien de la nation. pic.twitter.com/18XZpLLqYL — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 9 augustus 2017

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo betuigde op Twitter ondertussen haar medeleven met de zes gewonde militairen. 'Ik hoop met heel mijn hart dat hun aanvaller snel gevat wordt.'