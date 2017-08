Voorhistorische krokodil genoemd naar overleden Motörhead-zanger

Fans van hardrockband Motörhead, en meer bepaald van frontman Lemmy Kilmister, ze zijn er van allerlei slag. Zo ook een groep wetenschappers van de universiteit van Edinburgh, die een fossiel van een gigantische voorhistorische krokodil naar de eind 2015 overleden Brit hebben genoemd: Lemmysuchus, 'krokodil van Lemmy'.

Net als de zanger van onder meer 'Ace of Spades' was de Lemmysuchus geen doetje: het monster was bijna zes meter lang en had een schedel van een meter groot en lange, stompe tanden, perfect om beenderen of het schild van zeeschildpadden te verpletteren. De krokodil terroriseerde de Britse kustwateren in het Jura-tijdperk, meer dan 145 miljoen jaar geleden.

Het fossiel, dat begin 20ste eeuw werd opgegraven in Peterborough, moest een nieuwe naam krijgen nadat een paleontologe had ontdekt dat het in eerste instantie verkeerd ingedeeld was, zo meldt de BBC woensdag.

De suggestie voor de naam kwam van Lorna Steel, curator van het Natuurhistorisch Museum van Londen én groot Motörheadfan. 'Hoewel Lemmy in 2015 van ons is heengegaan, denken we dat hij met ons het glas zou geheven hebben op Lemmysuchus, een van de gemeenste schepsels die ooit op Aarde hebben geleefd.'

Foto: AFP

Lemmy overleed aan een extreem agressieve kanker, vier dagen na zijn zeventigste verjaardag.

Motörhead werd opgericht in 1975 en Lemmy was er zowel de zanger, bassist, belangrijkste songschrijver als enige constante lid. De groep bracht 20 albums uit en verkocht wereldwijd zeker 30 miljoen exemplaren. Lemmy zelf werd vooral een icoon door zijn gedrag naast het podium. Zo werd hij uit de groep Hawkwind gezet nadat hij aan de Canadese grens gearresteerd werd voor drugsbezit. De man dronk sinds zijn dertigste naar verluidt een fles whisky per dag en nam ook amfetamines.