Op de Putneybrug in Londen heeft een jogger een vrouw richting busstrook geduwd. De chauffeur van een aankomende bus kon nog net op tijd uitwijken om een aanrijding te vermijden. De Britse politie zoekt getuigen van het voorval in een poging de loper te kunnen opsporen.

Toen de vrouw op 5 mei aan het wandelen was op de Putney brug in Londen kreeg ze een duw en belandde zo voor de wielen van een rijdende autobus. De man die haar duwde, was zich van geen kwaad bewust en liep gewoon verder. Zo’n vijftien minuten later passeerde hij opnieuw, maar dan aan de andere kant van de weg. De vrouw probeerde hem aan te spreken maar daar had hij geen oren naar. Hij liep verder en deed alsof hij haar nog nooit had gezien.

De beelden zijn nu verspreid door de Londense politie omdat ze op zoek zijn naar de jogger. 'Het slachtoffer is in groot gevaar gebracht toen ze op de weg werd geduwd. Gelukkig was de buschauffeur enorm aandachtig en kon hij net op tijd uitwijken', zegt sergeant Knowles. 'We willen heel graag praten met de jogger over het incident. Daarom is het van belang dat hij zelf, of iemand die denkt hem te herkennen, contact met ons opneemt.'