Oppositie verwerpt voorlopige resultaten presidentsverkiezingen Kenia

De oppositie in Kenia heeft de voorlopige resultaten verworpen, waarbij huidig president Uhuru Kenyatta aan de leiding staat met meer dan de helft van de stemmen geteld. Dat maakte de coalitie rond oppositiekandidaat Raila Odinga op een persconferentie bekend.

Volgens de oppositie gaat het om illegale resultaten. Ze verwijt de kiescommissie ook dat ze de processen-verbaal niet aan hen heeft doorgespeeld. Odinga zelf had het over ‘fictieve resultaten’. ‘Het systeem heeft gefaald. We verwerpen de tot nu toe gepubliceerde resultaten’.

Met ongeveer 11 miljoen stemmen geteld, zou Kenyatta 55,27 procent hebben behaald en Ondinga 43,93 procent. De voorsprong van de zittende president bedraagt voorlopig 1,2 miljoen stemmen.

Op voorhand werd gevreesd voor geweld bij de bekendmaking van de resultaten. Tijdens de campagne ging het er al hard aan toe, maar de verkiezingsdag zelf verliep vreedzaam.