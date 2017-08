Jorge Zorreguieta, vader van koningin Maxima, overleden

Jorge Zorreguieta, de 89-jarige vader van de Nederlandse koningin Maxima, is dinsdag overleden in een ziekenhuis in Buenos Aires. Hij leed sinds 2014 aan leukemie.

Jorge Zorreguieta was omstreden bij onze noorderburen door zijn verleden. Hij was in Argentinië onderminister van Landbouw tijdens de bloedige militaire dictatuur van generaal Jorge Videla. Dat Zorreguieta in die tijd in de regering zat, legde van meet af aan een grote politieke druk op het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Ook op latere leeftijd bleef Zorreguieta in tal van functies actief en invloedrijk in de voor Argentinië zo belangrijke landbouwsector.

Jorge Zorreguita heeft altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest van de misstanden van het Videla-regime en ontsnapte zo aan een veroordeling. Maar onder druk van de Nederlandse regering bleef hij wel afwezig op het huwelijk van zijn dochter met de Nederlandse kroonprins. Ook bij andere officiële aangelegenheden was hij niet welkom.