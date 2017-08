Zeker 9 doden bij zware aardbeving in China, 100 toeristen zitten vast

Een zware aardbeving heeft de provincie Sichuan, in het zuidwesten van China, door elkaar geschud. Volgens het Chinese aardbevingscentrum ging het om een aardschok met een kracht van 7 op de schaal van Richter, de Amerikaanse seismologische dienst meldde een magnitude van 6,5. Zeker negen mensen kwamen om, minstens 88 anderen raakten gewond.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich in een dunbevolkte omgeving van district Jiuzhaigou, ten noorden van de provinciehoofdstad Chengdu, aldus het aardbevingscentrum. De schok was zelfs in de 1.500 kilometer verder gelegen hoofdstad Peking merkbaar, waar wolkenkrabbers schommelden. Er volgden nog kleinere naschokken. De aardbeving deed zich volgens officiële informatie om 21.19 uur lokale tijd (15.19 uur onze tijd).

In de omgeving van het populaire nationale park Jiuzhaigou stortten verschillende huizen in. Andere liepen scheuren in de muren op, aldus het staatspersbureau Xinhua. De autoriteiten proberen woningen te evacueren.

Bij de aardbeving kwamen al zeker negen mensen om. Volgens de krant People’s Daily zouden er vijf toeristen onder de slachtoffers zijn. Door een aardverschuiving zitten 100 andere toeristen ook nog steeds vast. Er vielen verder 88 gewonden, van wie er 21 ernstig gewond zijn.

In Sichuan waren in 2008 bij een zware aardbeving met een kracht van 8 op de Schaal van Richter meer dan 80.000 mensen om het leven gekomen. De ramp deed zich toen voor op enkele maanden van de Olympische Spelen in Peking.