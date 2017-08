Bashir Abdi: “Er zijn in mijn reeks zes atleten sneller dan mij”

Bashir Abdi is tevreden. Woensdagavond staat hij in de reeksen van de 5.000 meter op het WK atletiek in Londen in dezelfde reeks als olympisch kampioen Mo Farah aan de start. Farah won voor eigen volk vrijdag al zijn derde opeenvolgende titel op de 10.000 meter en mag dat kunststukje nu ook op de 5.000 meter proberen op te voeren in zijn laatste groot kampioenschap. Abdi en Farah zijn beiden afkomstig uit de Somalische hoofdstad Mogadishu en zijn goede vrienden. Het was dan ook met Farah dat Abdi zich op hoogtestage in Font Romeu voorbereidde op dit wereldkampioenschap.

“Het is mijn grote doel van het seizoen”, verklaarde Abdi over het WK in Londen. “Ik heb goed getraind en ik heb vertrouwen. Ik heb ook goed gelopen op de meeting van Heusden (op 22 juli).”

Abdi had wel geen geluk met de loting van de reeksen, aangezien hij in de sterke eerste reeks zal moeten lopen. “Er zijn zes atleten die super snel zijn, sneller dan mij”, gaf Abdi toe. “Normaal gezien wordt er in de eerste reeks het traagst gelopen. De tweede reeks kent de tijden van de eerste en de beste verliezende tijden komen dan ook meestal uit de tweede reeks.” De snelste vijf lopers uit de twee reeksen (22 en 21 atleten aan de start van elke reeks) en de vijf beste verliezende tijden plaatsen zich voor de finale van zaterdagavond.

Nog meer dan op de 10.000 meter, is snelheid in de laatste ronde van de 5.000 meter heel belangrijk. En Abdi heeft niet de snelheid van olympisch- en wereldkampioen Farah. “Hij loopt de 400 meter in 48 seconden. Als de tactiek van de anderen niet volledig tegen hem gericht is, dan is hij onverslaanbaar. Ik weet niet hoe de wedstrijd zal lopen. Ik hoop dat ik op zijn steun zal kunnen rekenen.”

Met Soufiane Bouchikhi komt nog een andere Belg in actie in de reeksen van de 5.000 meter. Voor de 27-jarige Bouchikhi wordt het zijn debuut op een WK. Hij kwam dinsdag alleen aan in Londen, maar hij wou liever niet met de pers praten. Met zijn chrono van 13:22.18 in Heusden, staat hij met de twintigste tijd van het jaar aan de start van de tweede reeks.