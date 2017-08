Burgemeester Schaarbeek over Maximiliaanpark: ‘Schandalig dat Francken handen in onschuld wast’

De omgeving van het Brusselse Noordstation en met name het Maximiliaanpark en het Gaucheretpark wordt de laatste weken opnieuw overspoeld met transitmigranten. Burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt wijst met de vinger naar het federale niveau en eist dat er een tijdelijk opvangcentrum komt.

‘Ik snap dat ze hen niet alle comfort willen geven, omdat ze dan niet meer weg willen. Maar Francken moet zijn handen niet in onschuld wassen en zeggen dat dit tot de lokale bevoegdheden behoort. Dat is schandalig’, stelt Clerfayt duidelijk.

De Schaarbeekse burgemeester oppert dat het Hof van Justitie van de Europese Unie zegt dat wanneer ze migranten geen legaal statuut kunnen verkrijgen, ze toch een minimum van opvang moeten krijgen om zich te kunnen wassen of iets te eten. ‘Daarom steun ik de oproep van de verschillende vzw’s die vragen dat de federale staat op zijn minst een opvangcentrum voorzien’, stelt Clerfayt.

De overlast wordt steeds groter in de buurt van het Noordstation, waar ondertussen honderden transitmigranten verblijven in de parken en speeltuinen. Dat zorgt voor vervelende taferelen voor de omwonenden, die dan weer aankloppen bij de gemeentediensten. ‘Het is aan meneer Francken om een oplossing te voorzien, want als de politie tussenkomt bij de migranten die zich helemaal naakt proberen wassen in de openbare ruimtes of dergelijke dan contacteren zij de dienst vreemdelingenzaken’, aldus Clerfayt.