Kevin Borlée zal donderdag volledig hersteld zijn van buikvirus

“Kevin heeft vandaag (dinsdag) wat bewogen, maar hij voelt zich zwak. Ik denk dat hij vanaf morgen (woensdag) opnieuw zal kunnen trainen. Hij zal donderdag volledig hersteld zijn.” Dat wist Jacques Borlée dinsdag te vertellen over de gezondheidstoestand van zijn atleet en zoon Kevin. Zaterdag staan op het WK atletiek in Londen de reeksen van de 4x400 meter op het programma en coach Jacques Borlée hoopt op Kevin om zich met de aflossingsploeg te plaatsen voor de finale van zondag.

De Belgische kampioen op de 400 meter is de enige atleet van de Belgische delegatie die getroffen is door het buikgriepvirus dat een dertigtal atleten uit verschillende landen te pakken heeft gekregen tijdens het WK atletiek.

“Toen hij zondagavond terugkeerde van het stadion, kreeg hij er na zijn maaltijd ineens last van”, verklaarde Jacques Borlée. “Hij voelde zich heel slecht. Verbazend genoeg had hij geen koorts. We hebben Kevin en Jonathan in quarantaine gelegd. Ze mochten niet in de buurt van de andere atleten komen. Ze bleven op hun kamer en aten afzonderlijk van de groep. Alle atleten die getroffen zijn door het virus, kwamen zondag in actie in het stadion. Ik denk niet dat het aan het eten lag. Ik denk dat het virus zich verspreid heeft via de handen of door het ijs in drankjes.”

De coach van de Belgian Tornados is vooral ongerust dat het buikvirus van Kevin zich verspreid naar de andere leden van de aflossingsploeg op de 4x400 meter. De vier leden, uitgezonderd de tweelingbroers Borlée, kwamen maandagavond toe in Londen. Met het gebruik van desinfecterende gel voor de handen werden meteen maatregelen getroffen.

“Kevin heeft weinig reserves”

Kevin Borlée werd onmiddellijk behandeld door dokter Roel Parys, die meegereisd is met de Belgische delegatie. “Normaal gezien spelen de symptomen zich tussen de 24 en 48 uur af”, legde Parys uit. “Het probleem bij Kevin is dat hij amper 5 tot 6 procent lichaamsvet heeft en dat hij daardoor weinig reserves heeft. Maar met de behandeling van isotone drankjes, probioticum (om zijn darmflora te herstellen) en veel te rusten, zou hij op tijd fit moeten geraken.” De reeksen van de 4x400 meter worden zaterdag in de late voormiddag afgewerkt.

Favoriet Makwala zegt ook af voor finale 400 meter

Dinsdag geraakte bekend dat een dertigtal atleten op het WK atletiek in Londen getroffen werden door een buikvirus, het zogenaamde norovirus. Isaac Makwala uit Botswana is een van de getroffen atleten en moest daardoor maandagavond forfait geven voor de reeksen van de 200 meter, het nummer waar hij de beste wereldjaarprestatie op heeft (19.77). Ook voor de finale van de 400 meter van dinsdagavond moest Makwala intussen forfait geven (lees meer).