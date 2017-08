Politie schiet op auto tijdens achtervolging

De politie heeft dinsdag het vuur geopend op een man die na een controle op de politie wou inrijden. De bestuurder, die in Molenbeek overmeesterd kon worden, beweerde nadien dat hij explosieven in zijn wagen had. Dat laat een woordvoerder van de politiezone Brussel-West weten.

Toen een nog onbekende bestuurder niet wou stoppen tijdens een politiecontrole, kwam het tot een achtervolging. De politie kon de man uiteindelijk klem rijden ter hoogte van Weststation in Molenbeek. Maar toen bleek dat de man wou inrijden op de politie, hebben enkele agenten het vuur geopend.

De agenten konden de man uit zijn wagen trekken en hem overmeesteren. Hij beweerde aan de politie dat hij explosieven in zijn wagen had. Ontmijningsdienst DOVO is nu onderweg om de wagen te doorzoeken.

Er is momenteel een perimeter ingesteld aan het kruistpunt van het Weststation.