Toch te hoge concentratie fipronil gevonden in eieren

Uit tegenexpertise van een staal bij een van de 86 geblokkeerde bedrijven blijkt dat de Europese drempel wel degelijk overschreden werd. Dat meldt het federale voedselagentschap FAVV.

Het gaat om een bedrijf dat sinds 18 juli werd geblokkeerd. Uit de eerste stalen die werden genomen, bleek een aanwezigheid van 0,076 mg/kg fipronil , ruim onder de Europese veiligheidsdrempel. Het bedrijf vroeg toch een tegenanalyse. ‘Daaruit bleek een aanwezigheid van 0,92mg/kg, waarmee de Europese drempel overschreden wordt’, aldus het FAVV. Het FAVV en de betrokken laboratoria onderzoeken vanwaar het verschil komt.

Het agentschap wijst erop dat eieren op 18 juli geblokkeerd werden en ‘hebben dus in principe de consument niet bereikt’. ‘ Ondanks het feit dat de besmette eieren niet werden geleverd en dus niet werden uitgevoerd, verwittigt het FAVV, opnieuw omwille van transparantie, vandaag de andere Europese landen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed).’