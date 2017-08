STVV: “Nieuwe coach moet geen Belg zijn, ook ervaring is niet doorslaggevend”

Bij eersteklasser Sint-Truiden kwam maandag het verrassende nieuws naar buiten dat er na amper twee speeldagen en een degelijke seizoensstart een einde werd gemaakt aan de samenwerking met coach Bartolomé ‘Tintin’ Marquez.

“We zaten in een doodlopende straat met de coach, er waren fundamentele meningsverschillen”, klinkt de uitleg van STVV-CEO Philippe Bormans dinsdag tijdens een persmoment op Stayen.

De club is daarbij niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken. “Alle betrokkenen bij dit verhaal zijn schuldigen, dus ook de club. We beleven een woelige start van het seizoen. In de eerste plaats waren we verrast door het vertrek van Ivan Leko (naar vicekampioen Club Brugge, red), want hij had net bijgetekend voor twee seizoenen. We moesten snel op zoek naar een nieuwe coach die in ons profiel paste en hadden daarvoor een lijst met vijf kandidaten, die we ook gesproken hebben. Tintin stak daar meteen bovenuit, vooral zijn voetbalvisie sprak ons enorm aan. We waren echt onder de indruk en hebben toen misschien wel te snel geoordeeld, een verkeerde inschatting gemaakt. Er was ook de tijdsdruk en we zijn toen te weinig ingegaan op een aantal cruciale punten.”

Een ‘miscasting’ dus en eens de 55-jarige Spanjaard aan het werk ging, bleek dan ook dat er een aantal “breekpunten” waren met de kersverse coach, die het uiteindelijk slechts 53 dagen zou uithouden op Stayen. “Zes jaar geleden na de degradatie naar tweede klasse zijn we met een project gestart, sportief en financieel komen we van ver. We hebben stappen gezet en een beleid uitgetekend waarvan we niet meer willen afwijken. Wij houden vast aan onze manier van werken en daarover waren er meningsverschillen. We hebben veel overlegmomenten gehad met de trainer en hebben er veel tijd ingestoken, maar daar is niet het verhoopte resultaat uitgekomen. Vervolgens hebben we in onderling overleg beslist de samenwerking te beëindigen. We gaan als vrienden uit mekaar en ik denk dat dit de enige juiste beslissing was”, verduidelijkte Bormans.

“Nieuwe coach moet geen Belg zijn”

Voorlopig nemen T2 Chris O’Loughlin en de sportieve staf de leiding over van Tintin Marquez. STVV legt zich geen tijdsdruk op bij de zoektocht naar een nieuwe coach. “Op de eerste plaats moet het iemand zijn die gelooft in het STVV-project. Het moet geen Belg zijn en ook ervaring is niet doorslaggevend. Leko en Ferrera hadden ook niet al te veel ervaring toen ze hier arriveerden. De nieuwe coach zal hier een kwalitatief sterke groep aantreffen, waarin wij ook geloven, al zijn één à twee versterkingen altijd mogelijk.”