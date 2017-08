De klimaatverandering is nu al scherp voelbaar in de VS, besluit een officieel rapport. Wetenschappers vrezen echter dat hun alarmerende bevindingen nooit zullen worden gepubliceerd. De regering-Trump gelooft niet dat de mens de opwarming van de aarde kan stoppen.

Wetenschappers uit dertien Amerikaanse overheidsagentschappen bevestigen andermaal de band tussen menselijk gedrag en klimaatverandering. Hun bevindingen zijn niet geruststellend: als de VS zo doorgaan met broeikasgassen uit te stoten, stijgt de temperatuur tegen het einde van de eeuw met 2,8 tot 4,8 graden Celsius, met langere hittegolven en intensere stortbuien tot gevolg.

Het is het eerste alomvattende klimaatrapport sinds het aantreden van president Donald Trump. Het wordt meteen de grote test voor zijn regering: wordt het onverkort gepubliceerd? Gewijzigd? Of belandt het in de onderste schuif? De auteurs zijn er niet gerust op. Trump heeft het Klimaatakkoord van Parijs vorige vrijdag immers officieel opgezegd in een brief aan de Verenigde Naties.

Ook bij het grote publiek is het geloof in de president niet erg sterk. Uit de jongste peiling van CNN blijkt dat zestig procent van de ondervraagden Trump niet eerlijk en betrouwbaar vindt.

Het klimaatrapport werd opgesteld in het raam van het National Climate Assessment, de nationale evaluatie van de klimatologische omstandigheden die om de vier jaar op last van het Congres wordt gemaakt. De Nationale Academie voor Wetenschappen gaf zijn fiat aan het rapport.

De dertien betrokken agentschappen hebben tot 18 augustus om het goed te keuren, schrijft The New York Times, die het rapport in handen kreeg. Een van de diensten is het Milieuagentschap (EPA) dat geleid wordt door Scott Pruitt, een notoir klimaatscepticus.

‘Rommel’

Meer dan de helft van de gemiddelde temperatuurstijging in de wereld sinds 1951 is ‘hoogstwaarschijnlijk’ mensenwerk, stellen de wetenschappers. In de VS stijgt de gemiddelde temperatuur snel en drastisch sinds 1980. De afgelopen decennia waren zelfs de warmste in de afgelopen 1.500 jaar.

Dat is niet onschuldig, want zelfs een klein verschil in wereldwijde temperaturen kan een grote impact hebben op het klimaat. Zelfs het verschil tussen een stijging met 1,5 of met 2 graden is enorm. De koraalriffen sterven bijvoorbeeld een stuk sneller af met een toename van 2 graden.

Die causale band tussen extreme weerspatronen en klimaatverandering is een van de meest opmerkelijke bevindingen van de studie. Het is een tak van de wetenschap die sinds het vorige National Climate Assessment uit 2014 grote vooruitgang heeft geboekt. Al blijven er onzekerheden.

Maar ‘extreem weer’ klinkt beter in tijden van Trump. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft, volgens The Guardian, het personeel dan ook opgedragen niet langer over ‘klimaatverandering’ te spreken, maar over ‘weersextremen’. Vorige maand benoemde Trump een niet-wetenschapper, die gelooft dat klimaatwetenschap ‘rommel’ is, tot hoofdwetenschapper op het ministerie.

Een stuk van de Hubbard-gletsjer in Alaska breekt af. De temperaturen van land en lucht in Alaska stijgen angstaanjagend snel volgens het rapport. Foto: © R.E. Johnson

Hittegolf

Er is volgens de Amerikaanse geleerden ‘vrij sterk bewijs’ dat menselijk gedrag heeft bijgedragen aan de hittegolf die Europa in 2003 trof. Voor andere weerfenomenen is de oorzaak echter ‘complexer’. De wetenschappers zijn ‘gematigd zeker’ van een verband tussen door de mens veroorzaakte opwarming en de stijgende temperaturen in het westen en noorden van de VS, maar in het zuidoosten kon zo’n directe lijn niet worden ontdekt.

Delen van de VS verzengen van de hitte, andere verzuipen – de gemiddelde neerslag is sinds het begin van de twintigste eeuw met vier procent gestegen.

Tot slot herinneren de opstellers van het rapport er nog eens aan dat de temperaturen van land en lucht in Alaska en het Noordpoolgebied angstaanjagend snel stijgen, dubbel ze snel als het wereldwijde gemiddelde. Daardoor stijgt het zeewaterpeil en worden de kuststeden bedreigd. En de mens draagt hiervoor een groot deel van de schuld.