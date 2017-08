Tiener spoorloos na ontsnapping uit jeugdinstelling

Maandag rond 17.30 uur zijn twee jongeren ontsnapt uit de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg. Na een intense politionele zoektocht kon een van beiden enkele kilometers verder opgepakt worden in Meerbeek. De tweede jongere is nog steeds spoorloos. Het gaat om een 16-jarige die vorig jaar ook al eens kon ontsnappen uit Everberg.

‘Beiden konden ontsnappen door tijdens de wandeling op het sportveld over de omheining te klimmen. Er werd onmiddellijk een zoektocht opgestart met speurhonden en een helikopter van de federale politie. Na een tweetal uur kregen we een tip van een bewoner van Meerbeek dat hij iemand uit de velden had zien komen. Het bleek een van de ontsnapte jongeren te zijn die even later in de Hulstbergstraat in Meerbeek kon worden opgepakt. Het betreft een 17-jarige die vastzit voor drugszaken en ook gekend is voor zwaardere feiten’, aldus Nadine Bergmans, woordvoerder van de politiezone HerKo (Herent, Kortenberg).

De tweede jongere is nog voortvluchtig. Hij werd internationaal geseind. ‘Deze jongen slaagde er op 30 augustus 2016 ook al eens in te ontsnappen uit De Grubbe. Hij werd enkele dagen later opgepakt op de luchthaven van Schiphol toen hij klaarstond om te vertrekken naar het buitenland. Die ontsnapping was toen de eerste in 12 jaar uit deze instelling. Deze jongen zat opgesloten wegens diefstallen, inbraken, verkeersbelemmering en dergelijke. Ze bezitten beiden de Belgische nationaliteit, maar hebben een andere afkomst’, aldus Bergmans.