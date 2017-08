‘Slachtoffer van sextortion? Je staat er niet alleen voor’

Steeds meer minderjarigen worden het slachtoffer van seksuele afpersing of ‘sextortion’. Europol lanceert met de steun van de federale overheid een campagne om jongeren te waarschuwen.

Bij sextortion worden jongeren afgeperst met intieme beelden of naaktfoto’s die ze van zichzelf hebben gemaakt en doorgestuurd naar een niet-bestaand meisje of jongen via sociale media. Achter het fake account gaat echten (vaak) een volwassene schuil met kwade bedoelingen. Criminele bendes eisen forse bedragen om de verspreiding van de betrokken foto’s te voorkomen.

Steeds meer minderjarigen worden het slachtoffer van zulke praktijken, zo blijkt uit internationale cijfers van de politie. Het Europese politieagentschap Europol pakt daarom uit met de sensibiliseringscampagne Say no! om jongeren te waarschuwen voor de gevaren, en hen aan te sporen om politiediensten te informeren. De campagne wordt ondersteund door de FOD Justitie.

Bij de campagne hoort ook een video waarin wordt uitgelegd hoe sextortion in zijn werk gaat en wat je moet doen als jij het slachtoffer wordt. ‘Je hele leven staat online. Bescherm het. Mensen op het internet zijn niet altijd wie ze beweren te zijn. Zorg dat je de controle houdt. Geef jezelf niet bloot’, aldus de boodschap in de video.

‘Als dit jou overkomt: breek de communicatie af, deel niets meer, betaal geen geld. Zoek hulp. Je staat er niet alleen voor. Dit is seksuele afpersing en intimidatie op het internet. Het is een misdrijf en de daders zullen worden vervolgd. Bewaar alle berichten en screenshots om de politie te helpen bij het oppakken van de daders’, luidt het advies.