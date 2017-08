Strand in Egypte gesloten na aanval haai

Het strand van Marsa Alam, in het zuiden van Egypte, is voor 48 uur gesloten nadat een haai een toerist had aangevallen. Dat berichten lokale media. Marsa Alam is ook bij Belgen een populaire vakantiebestemming.

De aanval van de haai dateert van afgelopen zaterdag. Het slachtoffer was een 20-jarige toeriste uit Oostenrijk, die aan het snorkelen was in de Rode Zee. De vrouw raakte gewond aan de heup en het rechterbeen. Ze moest worden geopereerd, maar verkeert niet in levensgevaar.

‘Het is op last van het ministerie van Milieu verboden om de duiken, te snorkelen of te baden in zee’, bericht de Egypt Independent maandag.

Haaienaanvallen zijn uitzonderlijk in Egypte.