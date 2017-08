Maandagavond stond de aarde op de rechte lijn tussen de zon en de maan en dus wierp onze planeet haar schaduw op de maan. Het gevolg was een maansverduistering die op veel plaatsen zichtbaar was. Tijdens een zonsverduistering staat de maan in de weg, maar maandagavond stond de aarde in de weg en kregen we een maansverduistering.