WK ATLETIEK. Poolse verlengt wereldtitel hamerslingeren

De Poolse Anita Wlodarczyk heeft maandag, een dag voor haar 32e verjaardag, haar wereldtitel in het hamerslingeren verlengd.

Wlodarczyk slingerde het projectiel in Londen 77m90 ver, ruim onder haar wereldrecord (82m98). De Chinese Wang Zheng moest met 75m98 met zilver vrede nemen. Malwina Kopron, een landgenote van Wlodarczyk, stond met 74m76 op het derde podiumtrapje. Het is de derde wereldtitel voor Wlodarczyk, de eerste veroverde ze in 2009. In 2012 en 2016 kroonde ze zich ook tot olympisch kampioene.