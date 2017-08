Mist rond eierschandaal blijft

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid (FAVV) van de voedselketen komt eindelijk met cijfers. Maar niet iedereen is overtuigd

Na ongeveer anderhalve maand heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) gisteren eindelijk resultaten bekendgemaakt.

Er blijven nog 51 bedrijven, waarvan 22 met legkippen, gesloten. De andere zijn opfok- en vermeerderingsbedrijven binnen de pluimveesector. ‘Geen enkel geanalyseerd monster wijst op een gevaar voor de volksgezondheid’, klinkt het in een persbericht. ‘De hoogste waarde die we terugvonden, was 0,092 milligram fipronil per kilogram eieren. Dat is minder dan de 0,72 mg/kg eieren die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hanteert en waar ook wij ons op baseren.’

Dat plan van de EFSA houdt rekening met de voedingsgewoonten van alle Europeanen. In de lidstaat met de hoogste consumptie eet een kind van 8,7 kilogram bijvoorbeeld twee eieren van 108 gram per dag. Volgens het FAVV is dat een worstcasescenario. ‘In België eten we immers veel minder eieren. Onze fipronil-waarden zouden dus zelfs hoger mogen zijn.’

Maar niet iedereen is tevreden met dat antwoord. Professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) erkent dat Europa die richtlijn hanteert, maar vindt dat onverantwoord. ‘In mijn vorige communicatie ging ik ervan uit dat zowel het FAVV als minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verwees naar 0,005 milligram per kilogram eieren. Die hoeveelheid verwijst het wettelijk toegestane maximale restgehalte van een stof in of op een levensmiddel.’

De slechtste waarde (0,092 mg/kg) die werd teruggevonden, ligt nog altijd bijna twintig keer hoger dan dat restgehalte. Of de stof nu schadelijk is of niet, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klasseerde fipronil als ‘matig gevaarlijk pesticide’. Kortom, de verwarring blijft.

Gerechtelijk onderzoek

Ook de gesloten houding van het FAVV blijft vragen oproepen. FAVV-topman Herman Diricks bleef zich gisteravond in Terzake verschuilen achter het gerechtelijk onderzoek van het parket van Antwerpen.

Opmerkelijk: datzelfde parket stuurde op 2 augustus een mail naar journalisten. Daarin zegt het dat het geen vragen meer zal beantwoorden rond de fraudezaak. ‘Wat betreft specifieke vragen aangaande de voedselveiligheid moet u zich richten tot het FAVV’, aldus die e-mail.

Het is logisch dat het parket niet wil communiceren over gegevens uit het onderzoek, maar de e-mail doet toch sterk vermoeden dat de voedselveiligheid geen onderwerp uitmaakt van het fraudeonderzoek. Dat zou meteen verklaren waarom de Nederlandse autoriteiten – ondanks een eigen strafonderzoek – wel transparant communiceerden over de voedselveiligheid.

‘Wij hebben gecommuniceerd op het moment dat er effectief voldoende informatie was die de consument kon interesseren’, besloot Dirickx. ‘Het is niet dat we absoluut niet wilden communiceren.’