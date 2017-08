‘Cijfers FAVV zijn niet geruststellend’

Het FAVV heeft vanmiddag de resultaten bekendgemaakt van de tests op de aanwezigheid van het insecticide fipronil in Belgische eieren. Hoewel er volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen geen reden tot paniek is, is toxicoloog Jan Tytgat niet gerustgesteld.

In het kader van het fipronildossier werden door voedselagentschap FAVV een aantal bedrijven preventief geblokkeerd. Uit analyses van genomen monsters, blijkt ‘geen enkel gevaar voor de volksgezondheid’, klonk het vanmiddag in een persbericht van het FAVV.

In 21 bedrijven is fipronil in zeer lage concentraties aangetroffen. Het maximaal gehalte bedraagt tot nu toe 0,092 mg/kg. Dat is ver beneden de Europese grenswaarde van 0,72 mg/kg.

Jan Tytgat Foto: BELGA

Toxicoloog Jan Tytgat is niet gerustgesteld door die cijfers. Tytgat had er dit weekend op aangedrongen dat het FAVV die cijfers zou bekendmaken.

Tytgat is minder gerustgesteld door de cijfers. ‘Toen men het had over zeer lage concentraties fipronil had, ging ik het er vanuit dat men dit bekeek ten opzichte van het maximale residulevel, de Europese norm van 0,005 milligram per kilogram eieren.’

De Europese grenswaarde waarvan sprake in het persbericht van het FAVV ligt echter heel wat hoger dan die waarde. ‘Als we het slechtste staal in België nemen, 0,092 milligram fipronil per kilogram eieren en we rekenen dat een kilogram eieren ongeveer 15 eieren zijn, dan betekent dat dat een volwassen persoon van 50 kg eigenlijk maar 4 eieren van dat lot eieren mag eten om absoluut veilig te zijn’, aldus Tytgat in Het Journaal.

‘Voor kinderen gaat het om slechts 2 eieren. Het veiligheidsvenster is dus al heel wat enger geworden dat bij de informatie die eerder werd vrijgegeven’, aldus nog Tytgat.