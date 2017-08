Kimberly Buys scherpt Belgisch record op 100 meter vlinderslag aan

Kimberly Buys heeft maandag haar Belgisch record op de 100 meter vlinderslag aangescherpt. Op de wereldbekermanche kortebaan in Berlijn tikte ze in de finale als derde aan in 56.44. Alleen de Hongaarse Katinka Hosszu (55.86) en de Italiaanse Ilaria Bianchi (56.42) waren sneller.

Het vorige record van Buys stond op 56.74. Dat zette ze eind december 2014 in het Qatarese Doha op de tabellen. Het is de twaalfde keer dat ze het record dat ze sinds december 2006 in handen heeft aanscherpt. Maandagochtend verbeterde ze ook al haar Belgich record op de 100 meter wissel. Zondag deed ze dat op de 50 vlinder.

Ranomi Kromowidjojo zwemt wereldrecord 50 meter vrije slag

Ranomi Kromowidjojo verbeterde dan weer het wereldrecord op de 50 meter vrije slag kortebaan. De 26-jarige Nederlandse dook tijdens de wereldbekermanche in Berlijn als eerste vrouw onder de 23 seconden (22.93). Kromowidjojo klopte Sarah Sjöström in een rechtstreeks duel (23.00). De Zweedse was sinds vorige week eigenaar van het wereldrecord (23.10), dat daarvoor vier jaar in handen was van Kromowidjojo. De Australische Cate Campbell eindigde als derde in de Duitse hoofdstad (23.62).

Sjöstrom was twee weken geleden één van de grote sterren op het WK langebaan in Boedapest. Ze won daar goud op de 50 meter vrije slag, 50 meter vlinderslag en 100 meter vlinderslag. Kromowidjojo won in de hoofdstad van Hongarije zilver op de 50 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag.