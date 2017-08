Russische miljardair Roman Abramovitsj gaat scheiden

De Russische oligarch Roman Abramovitsj (49), die onder meer eigenaar is van de Engelse voetbalclub Chelsea FC, gaat na 10 jaar scheiden van Daria Zjoekova (36), met wie hij twee kinderen heeft. Dat meldt het stel maandag in een gezamenlijke mededeling.

Abramovitsj - een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin - vergaarde zijn fortuin met name met de Russiche oliemaatschappij Sibneft, die in 2006 van naam veranderde naar Gazprom.

Het Amerikaanse Forbes schat zijn huidig vermogen op 9 miljard dollar (7,6 miljard euro). Abramovitsj was van 2000 tot 2008 daarnaast gouverneur en later tot 2013 voorzitter van de Doema in het autonome district Tsjoekotka. Hij is echter vooral bekend al eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea FC, die hij in 2003 voor 200 miljoen euro kocht.

Daria Zjoekova is een Russische onderneemster, kunstverzamelaar en tijdschriftredactrice. In 2008 richtte ze het Garage Museum of Contemporary Art in Moskou op, het grootste museum voor hedendaagse kunst van Rusland dat genoemd is naar het door haar opgerichte kunsttijdschrift Garage Magazine.

Abramovitsj trouwde al twee keer eerder. In zijn tweede huwelijk kreeg hij al vijf kinderen.