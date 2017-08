Slechts helft ouders checkt altijd of kinderen correct vastgeklikt zijn

Slechts één op de twee ouders of grootouders controleert altijd of kinderen in de auto correct vastgeklikt zijn. Dat is nochtans van levensbelang, meent de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Meer nog: één op de drie geeft toe zijn kind niet altijd in een aangepast zitje te vervoeren. Bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) lanceert een sensibiliseringscampagne.

Sinds 2006 moeten kinderen die kleiner dan 1,35 meter zijn altijd worden vervoerd in een autozitje dat aangepast is aan hun gewicht en lengte. De regel geldt al meer dan tien jaar, maar de correcte toepassing blijkt een groot probleem. De VSV peilde vorige maand bij 500 ouders en grootouders en daaruit blijkt dat de helft niet systematisch controleert of het kind correct zit vastgeklikt. Eén op de drie gebruikt niet stelselmatig een aangepast zitje en evenveel bevraagden vinden het ‘niet evident’ om zo’n zitje correct in de wagen te installeren. Fouten zijn snel gebeurd, geeft één op de vijf aan.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts wijst erop dat meer dan de helft van de verkeersslachtoffers tussen 0 en 9 jaar een autopassagier is. ‘In tegenstelling tot wat velen denken, is de auto dus geen veilige plek voor de kinderen. Kinderzitjes die correct worden gebruikt, halveren het overlijdensrisico bij een ongeval. Een simpele klik kan een groot verschil maken! ‘.

De VSV gaat daarom van 14 augustus tot 3 september een affichecampagne voeren om ouders en grootouders te sensibiliseren. Op de affiche is een kindje te zien dat correct vastgeklikt zit op de achterbank van de wagen, met de slogan ‘Mama heeft beloofd me altijd vast te klikken’ en de baseline ‘Beloof het ook op BELOOFD.be’. Er komen ook radiospotjes, gerichte advertenties en informatiefolders.

‘Door mensen aan te zetten hun belofte concreet uit te spreken en te delen via een website, wordt de boodschap heel persoonlijk, wat de impact vergroot’, luidt het bij de Stichting Verkeerskunde. Men wil het beloofd-concept op termijn ook uitbreiden naar andere verkeersveiligheidscampagnes.