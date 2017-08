Eierprijs licht gestegen door fipronilcrisis

Op de groothandelsmarkt is de prijs voor eieren gestegen sinds het schandaal met de insecticide fipronil. In Nederland is de stijging nog veel meer uitgesproken. Het blijft echter nog afwachten of ook de consument meer zal moeten betalen voor een omelet.

Op de eiermarkt van het Oost-Vlaamse Kruishoutem varieerde de prijs voor 100 bruine scharreleieren tussen de 3,47 euro (voor eieren van 42,5 gram) tot 8,07 euro (voor eieren van 77,5 gram). Een week eerder, toen het nieuws over de besmetting nog maar net uitgelekt was, was dit nog respectievelijk 3,41 tot 8,02 euro.

In Nederland, waar veel meer bedrijven getroffen zijn, is de stijging nog veel meer uitgesproken. Volgens de website van vakblad Boerderij Vandaag is de wekelijkse richtprijs voor 100 bruine scharreleieren van 62/63 gram geklommen van 6,79 tot 7,31 euro. Dat is het hoogste peil in zes weken. Het vakblad schrijft de stijging volledig toe aan de fipronilcrisis: veel bedrijven mochten immers helemaal geen eieren leveren, waardoor de prijs van de overige eieren omhoog geduwd werd.

De weekprijzen dateren nog van voordat de affaire dit weekend volledig losbarstte. Welke kant het deze week uitgaat, is volgens Boerderij Vandaag moeilijk in te schatten. De winkels zijn momenteel afwachtend. Als de consumenten minder eieren gaan kopen, dan zou de prijs kunnen zakken. Maar als de consument evenveel eieren blijft kopen als voordien, dan zal door de beperktere beschikbaarheid de prijs voor een doosje eieren omhoog gaan.