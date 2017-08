Washington Mystics heeft zondag in het eigen Verizon Center met 85-80 (rust: 43-38) gewonnen van Phoenix Mercury in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie (WNBA).

Emma Meesseman was voor de thuisploeg goed voor vijftien punten en zeven rebounds in 33 minuten. Met vijftien zeges en tien nederlagen komen de Mystics op de vierde plaats terecht in de WNBA. De top acht plaatst zich in september voor de play-offs.