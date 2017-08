Het schandaal met de illegale insecticide ­fipronil roept veel vragen op. Hoe komt fipronil in onze voedselketen terecht, en is het nog veilig om eieren te eten?

Hoe ging de bal aan het ­rollen?

De bron van het probleem ligt in België. Op 2 juli trof een eier­verwerkingsbedrijf uit het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas fipronil aan in een lading eieren. Het FAVV en het openbaar ministerie van Antwerpen werden ingelicht.

Het insecticide werd verspreid via een product van het bedrijf Poultry-Vision uit Weelde. De Nederlandse bloedluisbestrijder Chickfriend kocht 53 eenheden ‘Fypro-rein’ bij de leverancier Poultry-Vision uit Weelde.

Op 20 juli lichtte het FAVV andere Europese landen in.

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) liet zondagavond weten dat er ‘57 verdachte Belgische bedrijven eieren voor consumptie produceren’. Er werden in België inmiddels 80 procent van de verdachte kippenkwekers gecontroleerd, die mogelijk fipronil zouden hebben gebruikt om bloedluizen te bestrijden.

Wat is fipronil?

Fipronil is een insecticide dat onder meer in de diergeneeskunde gebruikt wordt. Het werkt tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten. Bij plantenbescherming wordt het aangewend als zaadbehandelingsmiddel bij zonnebloemen en maïs, en in de Verenigde Staten wordt het ook nog gebruikt voor de bescherming van hout tegen termieten. Het is ook een insecticide tegen bloedluisziekte bij leghennen, maar het gebruik daarvan is verboden.

Fipronil blijft echter een illegale stof en moet daarom verwijderd worden uit de voedselketen.

Hoe komt het in eieren terecht?

Volgens het Antwerpse parket heeft het bedrijf Poultry-Vision uit Weelde, dat producten levert tegen pluimveeziekten, fipronil vermengd met een middel voor bloedluisbestrijding dat wél is toegestaan – Dega-16, een natuurlijk product dat bestaat uit menthol en eucalyptus. Volgens het parket deed het bedrijf dat uit winstbejag.

Poultry-Vision leverde ook aan het Nederlandse bedrijf ChickFriend, dat bij onze noorderburen aansprakelijk gesteld is voor gif in eieren. Pluimveehouders hadden het bedrijf ingehuurd om bloedluis te bestrijden. De vraag waar het Nederlandse Openbaar Ministerie een antwoord op zoekt, is of ChickFriend te goeder trouw handelde of op de hoogte was van de aanwezigheid van fipronil.

Is het gevaarlijk voor de mens?

De dosissen die vandaag bij de getroffen bedrijven in België gevonden zijn, liggen ver onder de zeer strenge Europese normen. Een volwassene van zeventig kilogram zou al een vijftiental eieren moeten eten alvorens mogelijk gezondheidsproblemen kunnen opduiken. ‘Dat is een heel voorzichtige voorspelling. Allicht kan een volwassene zelfs tot honderdvijftig besmette eieren eten voor het gevaarlijk wordt’, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven).

Er zijn twee mogelijke soorten gevolgen. ‘De eerste zijn de acute risico’s’, zegt Tytgat. ‘Fipronil werkt in op een eiwit in ons zenuwstelsel en veroorzaakt het omgekeerde effect van een slaapmiddel: je wordt er zenuwachtig van, krijgt hoofdpijn, spierpijn. Daarnaast zijn er mogelijke effecten op de lange termijn: lichte nier-, lever- en schildklierschade. Dat de stof kankerverwekkend zou zijn, is nog nooit aangetoond.’

In tegenstelling tot bijvoorbeeld dioxine verdwijnt fipronil relatief snel uit het lichaam. Tytgat: ‘Na enkele dagen - mogelijk zelfs al uren - zonder blootstelling is het volledig weg.’

Wat nu?

Boeren kunnen de dieren nog ‘ontgiften’ door ze op een dieet te zetten. Hoelang dat duurt, hangt af van de besmettingsgraad. ‘Maar als kippen al een hoge leeftijd hebben, heeft dat geen zin meer. Dan gaan ze toch naar de slacht.’

Woensdag komt de Kamercommissie Economie en Landbouw om 10.15 uur in spoedzitting bijeen om klaarheid te scheppen over het dossier. Normaal zijn dat twee aparte commissies, maar voor de gelegenheid wordt één grote vergadering ingesteld. Zowel minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) als minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) komen uitleg geven. De groenen hadden eerst om een vervroegde bijeenkomst van het parlement gevraagd.

De Duitse Landbouwminister Christan Schmidt kondigde dit weekend aan dat hij maandag contact zou opnemen met onze minister van Landbouw Ducarme. Hij zei toen ‘teleurgesteld’ te zijn dat het FAVV al in juni op de hoogte was en verlangt, in het bijzonder van België en Nederland, deze zaak ‘snel en minutieus op te helderen’.