Elise Mertens behaalt hoogste notering ooit op WTA-ranking, Wickmayer in vrije val

Elise Mertens is op de maandag gepubliceerde WTA-ranking zonder te spelen één plaats gestegen naar de 46e stek, haar hoogste notering ooit in het vrouwentennis.

Vorige week was de 21-jarige Mertens voor de eerste keer in haar carrière de top vijftig ingedoken. Kirsten Flipkens boekte twee plaatsen winst en is nu 82e. Flipper wist zich bovendien afgelopen weekend te plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Canadese Toronto. In de openingsronde krijgt ze er de negentienjarige Kroatische Ana Konjuh voorgeschoteld. Beide speelsters stonden dit jaar al twee keer tegenover mekaar. In het Nieuw-Zeelandse Auckland trok Konjuh aan het langste eind, in Miami kwam Flipkens als winnares uit het duel. Alison Van Uytvanck ging vijf plaatsen vooruit en komt zo met een 99e stek opnieuw de top honderd binnen. In Toronto overleefde Ali de kwalificaties echter niet. Met Maryna Zanevska en Yanina Wickmayer staan er nog twee Belgische speelsters in de op tweehonderd. Zanevska verloor twee plaatsen en is nu 128e, Wickmayer is quasi in vrije val en moet momenteel vrede nemen met de 129e plaats op de wereldranglijst.

In de top zestien van het vrouwentennis zijn er deze week geen wijzigingen te noteren. De Tsjechische Karolina Pliskova blijft riant aan de leiding, voor de Roemeense Simona Halep, de Duitse Angelique Kerber, de Spaanse Garbine Muguruza en de Oekraïense Elina Svitolina.

De Amerikaanse Madison Keys komt met een zeventiende stek terug de top twintig binnen dankzij haar overwinning op het WTA-toernooi in Stanford. Ook verliezend finaliste Coco Vandeweghe sprokkelde daar heel wat punten, wat haar vier plaatsen winst en een twintigste stek op de wereldranking oplevert.

De WTA-ranking op maandag 7 augustus (tussen haakjes de ranking op 31 juli):

1. (1) Karolina Pliskova (Tsj) 6751 punten

2. (2) Simona Halep (Roe) 5830

3. (3) Angelique Kerber (Dui) 5625

4. (4) Garbine Muguruza (Spa) 5175

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 4935

6. (6) Caroline Wozniacki (Den) 4860

7. (7) Johanna Konta (GBr) 4665

8. (8) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4410

9. (9) Venus Williams (VSt) 4052

10.(10) Agnieszka Radwanska (Pol) 3940

11.(11) Dominika Cibulkova (Slk) 3575

12.(12) Jelena Ostapenko (Let) 3495

13.(13) Kristina Mladenovic (Fra) 3155

14.(14) Petra Kvitova (Tsj) 3130

15.(15) Serena Williams (VSt) 2810

16.(16) Anastasija Sevastova (Let) 2270

17.(21) Madison Keys (VSt) 2238

18.(17) Elena Vesnina (Rus) 2121

19.(18) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2070

20.(24) Coco Vandeweghe (VSt) 2053

...

46.(47) Elise Mertens (Bel) 1188

82.(84) Kirsten Flipkens (Bel) 708

99.(104) Alison Van Uytvanck (Bel) 630

128.(126) Maryna Zanevska (Bel) 460

129.(127) Yanina Wickmayer (Bel) 459

282.(287) Ysaline Bonaventure (Bel) 177

296.(294) An-Sophie Mestach (Bel) 157

328.(336) Kimberley Zimmermann (Bel) 131

400.(402) Helene Scholsen (Bel) 90

425.(429) Elyne Boeykens (Bel) 80

427.(434) Marie Benoit (Bel) 79

502.(451) Greet Minnen (Bel) 56

532.(537) Britt Geukens (Bel) 50

576.(579) Magali Kempen (Bel) 42

590.(530) Deborah Kerfs (Bel) 41

630.(638) Klaartje Liebens (Bel) 35

687.(695) Margaux Bovy (Bel) 27

701.(704) Catherine Chantraine (Bel) 26

774.(741) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 21

801.(797) Michaela Boev (Bel) 19

1164.(1157) Victoria Smirnova (Bel) 5

1172.(1165) Steffi Distelmans (Bel) 4

1203.(1197) Morgane Michiels (Bel) 4

1203.(1197) Anastasia Smirnova (Bel) 4

1234.(1226) Mathilde Devits (Bel) 3