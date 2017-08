Bolt geklopt? Ja, door zichzelf

‘Mensen die van me houden, juichten thuis’

Van onze redacteur in het Verenigd Koninkrijk

LondenUsain Bolt schreeuwt het uit van de pijn. Hij zit in een met ijsblokjes gevuld bad in een suite in een hotel, om het melkzuur uit zijn spieren te krijgen. Even later ligt hij op een massagetafel en schreeuwt nog harder wanneer zijn fysiektrainer zijn been zo ver mogelijk probeert te strekken.

Het zijn twee beelden uit de documentaire I Am Bolt, en ze staan in schril contrast met de man die altijd lacht, grapt, dolt, volgepakte stadions vermaakt. Het zijn taferelen uit het dagelijkse leven van de sportlegende, weg van de roes van de zege en het applaus van de fans. Ze typeren wel de strijd die Bolt al sinds 2009 voert. En waar hij, uitgerekend op zijn afscheid in Londen, de dupe van werd. Eén zinnetje tijdens zijn persconferentie zaterdagnacht zegt alles: ‘Het is tijd om te stoppen. Mijn benen doen pijn.’

Op de Olympische Spelen van Peking 2008 werd The Lightning Bolt geboren, voor het eerst presenteerde hij zich aan de wereld, met wereldrecords op 100 en 200m. Een jaar later werd hij The Legend, toen hij nog eens een hap uit zijn wereldrecords haalde op het WK in Berlijn, 9.58 (100m) en 19.19 (200m). Hij sprak, droomde van 9.40. Zover is het nooit gekomen. Sinds 2009 liep hij geen wereldrecords meer.

‘Sinds dat jaar heb ik nooit nog een jaar zonder blessures kunnen trainen. En als ik blessurelast heb, duurt het langer om alles voor elkaar te krijgen op de sprint. Mijn lichaam herstelde steeds minder, ik word nu eenmaal een dagje ouder.’

Altijd kwaaltjes

Als Bolt in zijn kinderjaren naar zijn dokter had geluisterd, was er geen sprake geweest van de Grootste Sprinter Aller Tijden. Met een ruggengraat die scheef staat, scoliose, en een been dat korter is dan het andere, zou de sprint alleen tot blessures leiden. Bolt loste het op door de wetten van de biomechanica te herschrijven, een man met het lijf van een basketballer die kan lopen als sprinter. Om blessures te vermijden, deed hij zijn hele leven lang aan blessurepreventie. De laatste jaren werd het steeds meer blessurepreventie én blessurebehandeling.

Maar altijd, al-tijd, ook met kwaaltjes, piekte Bolt op de momenten die ertoe deden dat jaar, of Olympische Spelen of wereldkampioenschappen. Hij liep telkens weer sneller op de kampioenschappen dan tijdens het jaar, waar anderen die voor de kampioenschappen sneller waren dan hij – zie naar Justin Gatlin op het vorige WK, in Peking 2015 – faalden. Bolt steeg steevast boven zichzelf uit op grote kampioenschappen.

Respect: winnaar Justin Gatlin knielt voor Usain Bolt. ap en reuters

Dat lukte afgelopen weekend voor het eerst niet meer. Dat zat er aan te komen: sinds 2009 gaat de chrono telkens een tikkeltje omhoog (zie tabel). De chrono’s van het podium van Londen zijn niet eens zo verbluffend: 9.92 voor winnaar Gatlin, 9.94 voor Christian Coleman en 9.95 voor Usain Bolt. Ter vergelijking: op de Spelen van Rio 2016 pakte Bolt goud in 9.81, in Peking 2008 in 9.69.

Zijn slagzin, omnipresent tijdens zijn laatste perspraatje vooraf, staat nog altijd als een huis: ‘Forever Fastest’. Uitgerekend op zijn afscheid blijkt dat de Atletiekgod ook maar een mens is. Geklopt door Vadertje Tijd.

Bolt liep met aangepast schoeisel: ‘Fastest’ op de linkerschoen, ‘Forever’ op de rechter. afp

Slechts brons, maar toch een ereronde voor Usain Bolt. epa