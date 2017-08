Andy Baetens (WDF-5) heeft zondag het Winmau Belgium Masters dartstoernooi gewonnen. Op de Antwerpse linkeroever won de 27-jarige Limburger in de finale met 3-2 van de Nederlander Willem Mandigers (WDF-4).

Baetens was één van vijf Belgen in de zestiende finales. Daarin nam hij met 4-1 de maat van de Engelsman Scott Waites (WDF-150), de BDO-wereldkampioen van 2013 en 2016 en winaar van het Belgian Masters in 2008. Vervolgens zette hij in een Belgisch onderonsje Geert De Vos (WDF-9) met 4-1 aan de kant. In de kwartfinales nam hij met 5-2 de maat van de Nederlander Justin van Tergouw (WDF-439), waarna hij in de halve finales de Engelsman James Hurrell (WDF-12) met twee sets tegen nul het nakijken gaf. In de finale was hij met 3-2 net iets beter dan Mandigers.

1/16 finales:

Danny Noppert (Ned) - John Desreumaux (Bel) 4-2

Willem Mandigers (Ned) - Kris Geelen (Bel) 4-0

Christoff Van De Wal (Bel) - Martin Phillips (Wal) 4-1

Andy Baetens (Bel) - Scott Waites (Eng) 4-1

Geert De Vos (Bel) - Fabian Roosenbrand (Ned) 4-0

1/8 finales:

Christoff Van De Wal (Bel) - Daniel Day (Eng) 4-1

Andy Baetens (Bel) - Geert De Vos (Bel) 4-1

Kwartfinales:

James Hurrell (Eng) - Christoff Van De Wal (Bel) 5-0

Andy Baetens (Bel) - Justin van Tergouw (Eng) 5-2

Halve finales:

Andy Baetens (Bel) - James Hurrell (Eng) 2-0

Finales:

Andy Baetens (Bel) - Willem Mandigers (Ned) 3-2